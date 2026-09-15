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রেলযাত্রীদের বড় সুবিধা! পরিবারের সদস্যদের জন্য সিজন টিকিট মিলবে এই নতুন নিয়মেই

Indian Railways Updates: রোজ ট্রেনে যাতায়াত করেন? তাহলে রেলের নতুন নিয়মটি আপনার কাজে লাগতে পারে। RailOne অ্যাপে এবার নিজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য বা অন্য যাত্রীর জন্যও সিজন টিকিট বুক করা যাবে। একটি রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে সর্বোচ্চ পাঁচজন অতিরিক্ত যাত্রীর টিকিট কাটার সুযোগ মিলবে। তবে মানতে হবে অনেক নিয়ম। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:20 PM IST
রেলযাত্রীদের বড় সুবিধা! পরিবারের সদস্যদের জন্য সিজন টিকিট মিলবে এই নতুন নিয়মেই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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