/রেলযাত্রীদের বড় সুবিধা! পরিবারের সদস্যদের জন্য সিজন টিকিট মিলবে এই নতুন নিয়মেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোজ ট্রেনে যাতায়াত করা যাত্রীদের জন্য বড় সুবিধা আনল ভারতীয় রেল। RailOne অ্যাপে এবার শুধু নিজের জন্য নয়, পরিবারের সদস্য বা অন্য যাত্রীর জন্যও সিজন টিকিট বুক করা যাবে। নতুন এই সুবিধা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে চালু হয়েছে।
এক অ্যাকাউন্ট থেকে কতজনের টিকিট?
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একজন রেজিস্টার্ড RailOne ব্যবহারকারী নিজের জন্য একটি সিজন টিকিট বুক করার পাশাপাশি আরও সর্বোচ্চ পাঁচজন যাত্রীর জন্য টিকিট কাটতে পারবেন। অর্থাৎ, পরিবারের একাধিক সদস্য নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।
সিজন টিকিট কী?
সিজন টিকিট মূলত নিয়মিত যাতায়াত করা যাত্রীদের জন্য। নির্দিষ্ট দুই স্টেশনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই টিকিট ব্যবহার করে একাধিকবার যাতায়াত করা যায়। ফলে প্রতিদিন আলাদা করে টিকিট কাটার ঝামেলা কমে। এই সুবিধা বিশেষ করে দৈনিক অফিসযাত্রী ও পড়ুয়াদের কাজে লাগতে পারে।
বয়সের নিয়মও রয়েছে
নিজের জন্য সিজন টিকিট বুক করতে RailOne ব্যবহারকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। অন্য কারও নামে টিকিট কাটলে সেই যাত্রীর বয়স অন্তত ৫ বছর হতে হবে।
নিজের টিকিট আর অন্যের টিকিটে পার্থক্য
নিজের নামে বুক করা সিজন টিকিট প্রয়োজনীয় জিও-ফেন্সিং যাচাই সম্পন্ন হলে বুকিংয়ের দিন থেকেই কার্যকর হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনও যাত্রীর নামে বুক করা সিজন টিকিট পরের দিন থেকে কার্যকর হবে। তাই পরিবারের সদস্যের জন্য টিকিট কাটার সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি।
শুধু রসিদ দেখালেই হবে না
ট্রেনে যাত্রার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈধ সিজন টিকিট দেখানো। টিকিটে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর ছবি এবং QR কোড থাকবে। শুধু RailOne-এর booking receipt বা invoice দেখিয়ে যাত্রা করা যাবে না। টিকিটের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ছবি স্পষ্টভাবে থাকা জরুরি। প্রয়োজনে রেলের কর্মীরা QR কোড স্ক্যান করে তথ্য যাচাই করতে পারেন।
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবর্তন?
RailOne ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলের একাধিক পরিষেবাকে একটি অ্যাপের মধ্যে নিয়ে এসেছে। সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট, ট্রেন ও PNR সংক্রান্ত তথ্য এবং Rail Madad-এর মতো পরিষেবাও এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে। এবার অন্য যাত্রীদের জন্য সিজন টিকিট কাটার সুবিধা যুক্ত হওয়ায় নিয়মিত যাতায়াতকারী পরিবারগুলির জন্য টিকিট ব্যবস্থাপনা আরও সহজ হতে পারে। তবে টিকিট যার নামে, সেই ব্যক্তিই ওই টিকিটে যাত্রা করতে পারবেন। তাই বুকিংয়ের সময় যাত্রীর নাম, বয়স, ছবি এবং অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
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