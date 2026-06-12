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IRCTC New Website: টিকিট কাটার মাঝপথেই ক্র্যাশ! পড়ুয়াদের এক অভিযোগেই রেলমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Ashwini Vaishnaw Big announcement: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নতুন ঘোষণার কথা জানিয়েছেন। ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে নতুন আইআরসিটিসি (IRCTC) ওয়েবসাইট আসবে। এটি আগের চেয়ে অনেক উন্নত হবে। জয়পুরের একটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এই কথা বলেন। শিক্ষার্থীরা তাঁকে ওয়েবসাইটের নানা সমস্যার কথা জানান। বিশেষ করে ক্যাপচা ও ওটিপি নিয়ে অভিযোগ ছিল। তৎকাল টিকিট কাটার সময় ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করত।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:44 PM IST
IRCTC New Website: টিকিট কাটার মাঝপথেই ক্র্যাশ! পড়ুয়াদের এক অভিযোগেই রেলমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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