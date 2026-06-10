/Rain Big Update: বিপুল ভারী বৃষ্টি-সতর্কতা, জারি অ্যালার্ট! প্রথম বাদলধারাতেই ধুয়ে যাবে জেলার পর জেলা শহর নগর গ্রাম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র দুদিন। তারপরই বদলে যাবে ছবিটা। শুক্রবার থেকেই দিল্লিতে (national capital) বৃষ্টি। ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরে শান্তি। ওদিকে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কেরালামে ৪ জুনই এসে গিয়েছে বৃষ্টি (southwest monsoon hit Kerala)। এবার সেটা ছড়াচ্ছে দক্ষিণ জুড়ে। কর্ণাটকেও হবে ভারী বৃষ্টি (Rainfall in Karnataka)। এসব নিয়ে কী বলছে ভারতের মৌসম ভবন (Meteorological Department)?
শুক্রবারই বৃষ্টি
৪৩ ডিগ্রি, ৪২.২ ডিগ্রি! স্বাভাবিকের চেয়ে ২.২ ডিগ্রি বেশি! অসহ্য একটা তাপমাত্রার প্রবাহ চলছে রাজধানী জুড়ে। কিন্তু আর মাত্র দুদিন। জানা যাচ্ছে, তার পরই বদলে যাবে ছবিটা। শুক্রবার থেকেই দিল্লিতে বৃষ্টি হবে। ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরে সত্যিই শান্তির বারিধারা!
আরও উত্তরপশ্চিমে
একবার এই বৃষ্টিমেঘ দিল্লিতে পৌঁছে যাওয়ার পরেই সিস্টেমটি আরও উত্তরপশ্চিমে চলে যাবে। বৃষ্টি হবে হরিয়ানা, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে।
বৃষ্টি, বজ্রপাত, ঝোড়ো বাতাস
ওদিকে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কেরালামে ৪ জুনই এসে গিয়েছে বৃষ্টি। এবার সেটা ক্রমশ ছড়াচ্ছে গোটা দক্ষিণ ভারত জুড়ে। জানা গিয়েছে কর্ণাটকেও হবে বৃষ্টি। কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানা গিয়েছে। বাদ যাবে না বেঙ্গালুরুও। চাষাবাদ বেশি হয়, বিভিন্ন রাজ্যের এমন জেলাগুলি বর্ষার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়। আইএমডি বলছে, বজ্রপাত ও ঝোড়ো বাতাসের প্রকোপ দেখা যাবে কর্ণাটকের বিভিন্ন অংশে।
মৎস্যজীবীদের নিষেধ
এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের উপকূল অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের উপর নিষেধাজ্ঞা। তাঁদের এই ক'দিন মাছ ধরতে না যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ধস নামতে পারে, গাছ পড়তে পারে, হতে পারে তীব্র যানজট।
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