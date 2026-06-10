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Rain Big Update: বিপুল ভারী বৃষ্টি-সতর্কতা, জারি অ্যালার্ট! প্রথম বাদলধারাতেই ধুয়ে যাবে জেলার পর জেলা শহর নগর গ্রাম?

IMD Rain Alert: কপালে দুঃখ আছে রাজধানীর। কয়েকদিনের মধ্যেই আসছে ভারী বৃষ্টি ও তজ্জনিত প্লাবন। মৌসম ভবন জারি করল বিশেষ অ্য়ালার্ট। একই রকম বৃষ্টি-সতর্কতা জারি হল কর্ণাটকে। বাংলায় কবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 10, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:25 PM IST
Rain Big Update: বিপুল ভারী বৃষ্টি-সতর্কতা, জারি অ্যালার্ট! প্রথম বাদলধারাতেই ধুয়ে যাবে জেলার পর জেলা শহর নগর গ্রাম?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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