/ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি! প্রাণঘাতী হড়পা বান! জলের তোড়ে ধুয়ে গেল ঘরবাড়ি-গাড়ি, চোখের সামনে ভেসে গেল মৃতদেহও!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর হড়পা বানে তছনছ কাশ্মীর! ভেসে গেল ঘরবাড়ি, গাড়ি, অতিবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত ভূস্বর্গ! মৃত অন্তত ১০, নিখোঁজ বহু। খবর পেয়ে দিল্লি ছেড়ে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। প্রকৃতির ভয়াবহ রূপে কাঁপছে এলাকাবাসী। প্রাণঘাতী মেঘভাঙা বৃষ্টিতে এমনই পরিস্থিতি যে, চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ! ভয়ংকর দৃশ্য।
ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতি
অতিবৃষ্টির জেরে ভয়ংকর বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির জেরে কার্যত জলের নীচে চলে গিয়েছে রাজৌরি, পুঞ্চ-সহ কাশ্মীরের একাধিক জেলা। নদীর জলস্তরে ব্যাপক বৃদ্ধি। রাজৌরির নিচু অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণরূপে ডুবে গিয়েছে। বন্যার জেরে জম্মু ও কাশ্মীরে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে। এই অবস্থায় দিল্লিতে পূর্ণরাজ্যের দাবিতে চলা আন্দোলন আপাতত স্থগিত করে জম্মু ও কাশ্মীর ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।
আচমকা নয়
জম্মু-কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টির আগাম সতর্কতা আগেই জারি করেছিল মৌসম ভবন। যেন সেই বার্তাকে সত্যি করেই নামল বিপর্যয়! শুক্রবার শুরু হয় বৃষ্টির তাণ্ডব। তারপর শনি ও রবি এই দু’দিন ধরে নাগাড়ে বৃষ্টি হয় একাধিক জেলায়। ফুলেফেঁপে ওঠে সমস্ত নদী-- দারহালি, খান্দালি, সুকতোহ, জামোলা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করে। দারহালি নদীর বাঁধ ভেঙে জল বাসস্ট্যান্ডের পার্কিং লটে ঢুকে পড়ে বহু যানবাহন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একের পর এক দুর্ঘটনার খবর আসতে থাকে। পুঞ্চ জেলায় বাড়ি ধসে গিয়ে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। রাজৌরিতে ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে একজনের। দুই জেলাতে আরও ৫ জন নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে।
উদ্ধারকাজ
যথারীতি শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বহু পরিবারকে প্লাবিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। তবে, এখনই ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)