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ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি! প্রাণঘাতী হড়পা বান! জলের তোড়ে ধুয়ে গেল ঘরবাড়ি-গাড়ি, চোখের সামনে ভেসে গেল মৃতদেহও!

Rain havoc in Jammu and Kashmir: ভয়ংকর হড়পা বানে তছনছ কাশ্মীর! ভেসে গেল ঘরবাড়ি, গাড়ি, অতিবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত ভূস্বর্গ! মৃত অন্তত ১০, নিখোঁজ বহু। খবর পেয়ে দিল্লি ছেড়ে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। প্রকৃতির ভয়াবহ রূপে কাঁপছে এলাকাবাসী। প্রাণঘাতী মেঘভাঙা বৃষ্টিতে এমনই পরিস্থিতি যে, চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ! ভয়ংকর দৃশ্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:49 PM IST
ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি! প্রাণঘাতী হড়পা বান! জলের তোড়ে ধুয়ে গেল ঘরবাড়ি-গাড়ি, চোখের সামনে ভেসে গেল মৃতদেহও!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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