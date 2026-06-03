Monsoon Forecast: বৃষ্টির বিগ আপডেট! গতি বাড়িয়েছে বর্ষা, যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবে; আগামী ৫ দিন 'হাই অ্যালার্ট'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসে গেল মৌসুমী বায়ুর (southwest monsoon) সর্বশেষ আপডেট (LATEST IMD MONSOON FORECAST)! জানা গিয়েছে, বর্ষা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন বর্ষণমেঘ কেরালায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর আগামী ৫ দিন মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছে।
বর্ষার যাত্রাপথ
প্রচণ্ড দাবদাহ এবং সেই ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জন্য এল দারুণ স্বস্তিদায়ক ও বড় খবর সামনে এসেছে। বর্তমানে মৌসুমী বায়ু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি কেরালায় আঘাত হানার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) এই প্রসঙ্গে একটি নতুন পূর্বাভাস জারি করেছে। এতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বর্ষার যাত্রাপথ গতি পেয়েছে।
মহারাষ্ট্রে 'হাই অ্যালার্ট'
আবহাওয়া দফতরের অনুমান, কেরালায় বর্ষা আসার পর পরবর্তী ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে তা মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছে যেতে পারে। এরই মধ্যে, রাজ্যে আগামী ৫ দিন ঝোড়ো হাওয়াসহ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। মূল বর্ষা মহারাষ্ট্রের দোরগোড়ায় পৌঁছনোর আগেই রাজ্যে প্রাক-বর্ষা (Monsoon-pre) বৃষ্টি জোরদার হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা অনুযায়ী, আগামী ৫ দিন মহারাষ্ট্রে ঝোড়ো হাওয়া-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তীব্র বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কোঙ্কণ, বিদর্ভ এবং মারাঠাওয়াড়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। মুম্বই ও শহরতলিতেও বৃষ্টি হবে বলে অনুমান।
স্বস্তি মুম্বই ও পুণেতে
গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের অনেক অংশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। তবে এখন বর্ষা একদম দোরগোড়ায় চলে আসায় এবং রাজ্যে প্রাক-বর্ষা বৃষ্টির সতর্কতা থাকায় আবহাওয়ায় ভালো রকম ঠান্ডা ভাব তৈরি হবে, যা মানুষকে এই অস্বস্তিকর গরম থেকে স্বস্তি দেবে। আগামী ৫ দিন মুম্বই ও পুণে-সহ পুরো রাজ্যে প্রাক-বর্ষা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
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