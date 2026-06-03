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Monsoon Forecast: বৃষ্টির বিগ আপডেট! গতি বাড়িয়েছে বর্ষা, যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবে; আগামী ৫ দিন 'হাই অ্যালার্ট'

Monsoon Forecast: প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক বড় খবর সামনে এসেছে। মৌসুমী বায়ু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি কেরালায় আঘাত হানার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 03, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:04 PM IST
Monsoon Forecast: বৃষ্টির বিগ আপডেট! গতি বাড়িয়েছে বর্ষা, যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবে; আগামী ৫ দিন 'হাই অ্যালার্ট'

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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