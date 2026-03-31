English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Meghalaya Honeymoon Murder: অলৌকিক সমাপতন: মেঘালয়ে ‘হানিমুন মার্ডার’-এর এক বছর পর ঘরে ফিরলেন রাজা, চোখে জল পরিবারের

Honeymoon Murder Victim Raja Raghuvanshi Returns: এক বছর আগে চেরাপুঞ্জির সেই 'হানিমুন মার্ডার' কাঁপিয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। স্ত্রী সোনমের হাতে খুন হওয়া রাজা রঘুবংশী কি তবে ফিরে এলেন? ঠিক এক বছর পর ঘটল অলৌকিক সমাপতন। পরিবারের দাবি, "রাজা ফিরে এসেছে"। মেতে উঠলেন উৎসবে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 31, 2026, 07:27 PM IST
মেঘালয়ে হানিমুন মার্ডার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৃত্যু কি সবকিছুর শেষ? নাকি আত্মার কোনো অলৌকিক প্রত্যাবর্তন ঘটে? ইন্দোরের রঘুবংশী পরিবারের অন্দরে পা রাখলে এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটিই বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হবে। ঠিক এক বছর আগে মেঘালয়ের সোহরা (চেরাপুঞ্জি)-তে হানিমুন করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী। পরে উদ্ধার হয় তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ। তদন্তে জানা যায়, খোদ স্ত্রী সোনমই প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুনের ছক কষেছিলেন। সেই শোকাতুর পরিবারে এবার এল এক খুশির খবর। রাজার দাদা শচীন রঘুবংশীর ঘর আলো করে জন্ম নিয়েছে এক পুত্রসন্তান। আর এই নবজাতকের আগমনের সময় ও তিথি দেখে পরিবারের দাবি— "রাজা ফিরে এসেছে।"

Add Zee News as a Preferred Source

রাজার মা উমা রঘুবংশীর মতে, এটি কোনো সাধারণ জন্ম নয়, বরং ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তিনি জানিয়েছেন, গত বছর হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী 'গ্যারাস' বা একাদশী তিথিতেই রাজাকে খুন করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক এক বছর পর সেই একই একাদশী তিথিতেই শচীনের ছেলের জন্ম হয়েছে। এই অলৌকিক মিল দেখেই পরিবার নবজাতকের নাম রেখেছে 'রাজা'। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর গোটা বাড়ি সাজানো হয়েছিল নীল-সাদা বেলুনে, যার গায়ে বড় বড় করে লেখা— "Raja is Back" (রাজা ফিরে এসেছে)।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে (বর্তমান সময়কাল অনুযায়ী গত বছর) মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়েছিলেন রাজা ও সোনম। ২১ মে শিলং পৌঁছানোর পর ২৬ মে থেকে রাজা নিখোঁজ হয়ে যান। মেঘালয় পুলিশ, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর দীর্ঘ তল্লাশির পর ২ জুন সোহরার বিখ্যাত 'উই সডং' জলপ্রপাতের পাশের এক গভীর খাদ থেকে রাজার দেহ উদ্ধার হয়।

তদন্তে পুলিস জানতে পারে, সোনম রাজ কুশওয়াহা নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। সেই সম্পর্কের কাঁটা সরাতেই তিন ভাড়াটে খুনিকে নিয়ে হানিমুনেই রাজাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন সোনম। নিজের চোখের সামনেই স্বামীকে খুন করান তিনি। ঘটনায় সোনম, তাঁর প্রেমিক ও আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

বিচারের লড়াই এখনও চলছে, কিন্তু রঘুবংশী পরিবার মনে করছে, নবজাতকের বেশে রাজা ফিরে এসে তাঁদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন। উমা রঘুবংশীর কথায়, "আমার ছেলে আবার ফিরে এসেছে।" ইন্দোরের সেই বাংলোর সামনে "Raja is Back" লেখা বেলুনগুলো যেন একাধারে এক মায়ের বিশ্বাস আর অন্যধারে এক ট্র্যাজিক প্রেমের করুণ সমাপ্তির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Raja RaghuvanshiHoneymoon Murder MeghalayaSonam RaghuvanshiIndore news
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

