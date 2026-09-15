/রাজনীতিতে Gen Z-র এন্ট্রি! ২১ বছরেই ভোটে জয়, কাউন্সিলর হলেন ফৈজ-নেহা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানের পুরভোটের ফলাফলে এবার নজর কেড়েছে Gen Z প্রজন্ম। মাত্র ২১ বছর বয়সেই কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন দুই তরুণ-তরুণী—জয়পুরে কংগ্রেসের ফৈজ হাসান এবং আলওয়ারের থানাগাজিতে বিজেপির নেহা শর্মা। তাঁদের জয় স্থানীয় রাজনীতিতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণের নতুন ছবি তুলে ধরেছে। জয়পুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৭১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের হয়ে লড়েছিলেন ২১ বছরের ফৈজ হাসান। তিনি পেয়েছেন ৫,৪২৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নির্দল প্রার্থী মহম্মদ সেলিম পেয়েছেন ৫,২৫৬ ভোট। বিজেপির প্রার্থী নিশা গৌড় তৃতীয় হয়েছেন। জয়ের পর ফৈজ জানিয়েছেন, নিজের ওয়ার্ডের মানুষের জন্য কাজ করতে চান। স্থানীয় স্তরে রাস্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সহ নাগরিক পরিষেবার উন্নতি তাঁর অন্যতম লক্ষ্য বলে জানা গিয়েছে।
সাংবাদিকতা থেকে রাজনীতিতে নেহা
অন্যদিকে আলওয়ারের থানাগাজি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির হয়ে জয় পেয়েছেন ২১ বছর বয়সি নেহা শর্মা। তিনি কংগ্রেস প্রার্থীকে ১০১ ভোটে হারিয়েছেন। বিজেপির দাবি, থানাগাজি পুরসভায় দলের জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে নেহার জয়ের ব্যবধানই সবচেয়ে বেশি। আরও একটি বিষয় নেহাকে আলাদা করে তুলেছে। রাজনীতিতে আসার আগে প্রায় চার বছর সাংবাদিকতা করেছেন তিনি। স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাতে চান জনপ্রতিনিধি হিসেবে।
শুধু ফৈজ-নেহা নন
রাজস্থানের পুরভোটে আরও কয়েকজন তরুণ প্রার্থীও জয় পেয়েছেন। জয়পুরের ৭২ নম্বর ওয়ার্ডে ২২ বছরের সুমন ভাটি জয়ী হয়েছেন। ফলে রাজ্যের স্থানীয় প্রশাসনে তরুণ মুখের সংখ্যা বাড়ছে। এই ফলাফলকে শুধু কয়েকজন তরুণের ব্যক্তিগত জয় হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ এবং অংশগ্রহণ যে বাড়ছে, এই ফল তারই ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে।
পুরভোটে সামগ্রিক ছবিটা কী?
রাজস্থানের ৩০৯টি পুরসভায় মোট ১০,২৪৫টি কাউন্সিলর পদে ভোট হয়েছে। প্রায় ১.৪৪ কোটি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য ছিলেন। ফলাফলে বিজেপি ১৪৮টি পুরসভায় সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এসেছে, কংগ্রেস সবচেয়ে বড় দল হয়েছে ১০৪টিতে। ১০টি পুরসভায় দুই দল সমান জায়গায় রয়েছে। তবে বড় দলগুলির লড়াইয়ের পাশাপাশি এবারের নির্বাচনে নির্দল ও ছোট দলের পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে। সব মিলিয়ে রাজস্থানের পুরভোটের ফল শুধু দলীয় সমীকরণ নয়, স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের প্রবেশের ছবিও সামনে এনেছে।
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