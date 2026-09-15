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রাজনীতিতে Gen Z-র এন্ট্রি! ২১ বছরেই ভোটে জয়, কাউন্সিলর হলেন ফৈজ-নেহা

রাজস্থানের পুরভোটে নজর কেড়েছে নতুন প্রজন্ম। মাত্র ২১ বছর বয়সেই কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের ফৈজ হাসান এবং বিজেপির নেহা শর্মা। জয়পুরের ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে ফৈজ ৫,৪২৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে আলওয়ারের থানাগাজি পুরসভায় বিজেপির নেহা কংগ্রেস প্রার্থীকে ১০১ ভোটে হারিয়েছেন।  দুই তরুণের জয় রাজস্থানের স্থানীয় রাজনীতিতে Gen Z-র ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:09 PM IST
রাজনীতিতে Gen Z-র এন্ট্রি! ২১ বছরেই ভোটে জয়, কাউন্সিলর হলেন ফৈজ-নেহা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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