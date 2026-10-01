/ব্রেক আপের হাড়হিম বদলা! নার্সিং ছাত্রীকে নৃশংস খুন, ৫ শহর ঘুরেও শেষরক্ষা হল না প্রেমিকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নার্সিং ছাত্রীকে নৃশংস খুন। জাতীয় সড়কের পাশ থেকে উদ্ধার পচাগলা দেহ। ঘটনায় গ্রেফতার প্রেমিক। নিহত তরুণীর নাম নিশা কাতারা। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভার্দা থানা এলাকার নর্দমার কাছ থেকে প্রায় ১০ থেকে ১৫ দিন পুরনো এই দেহটি উদ্ধার করা হয়। তদন্তে উঠে এসেছে হাড়হিম তথ্য। জানা গিয়েছে, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে প্রেমিক পুনমচাঁদের হাতে ভয়ংকর পরিণতি হয় নিশার। নিশাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন করে পুনমচাঁদ। ঘটনাটি রাজস্থানের।
পুলিস সূত্রে খবর, কান্তিলাল নামের এক ব্যক্তি ডুঙ্গারপুর থেকে যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতেই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ পান। সেখানে এক মহিলার বিকৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভার্দা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তদন্তের স্বার্থে ডাকা হয় মোডাস অপারেন্ডি ব্যুরো (এমওবি)-র বিশেষজ্ঞ দলকে। তারা ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে নানা তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে।
ভার্দা থানার আধিকারিক দেবেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, মহিলার পরিচয় শনাক্ত করার জন্য জোরদার তল্লাশি শুরু হয়। তদন্তের পর জানা যায়, মৃতার নাম নিশা কাতারা। তিনি দোওড়া থানা এলাকার ঘাটা বাসি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি সাগওয়ারার একটি কলেজে নার্সিং পড়তেন। বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।
পরিবার পুলিসকে জানিয়েছে, রবিবার নিশার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ফেরেননি। কাজের চাপে আসতে পারেননি ভেবে প্রথমে পরিবারের সদস্যরা বেশি উদ্বিগ্ন হননি। কিন্তু সোমবার তিনি কলেজেও যাননি। এতে সন্দেহ হওয়ায় পরিবারের লোকেরা সাগওয়ারায় খোঁজ নিতে যান। সেখানে নিশার বন্ধুরা জানান, গত ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর প্রেমিক পুনমচাঁদ কাতারার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পুনমচাঁদও দোওড়া থানার পারদা চৌবিসার বাসিন্দা।
এরপরেই পুনমচাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিস। সিসিটিভি ফুটেজ, সোর্স ও সাইবার সেলের সাহায্য নেওয়া হয়। পুলিস জানতে পারে, সে ডুঙ্গারপুর, উদয়পুর, মাউন্ট আবু, অম্বাজি এবং আহমেদাবাদে পালিয়ে বেড়িয়েছিল। অবশেষে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুনমচাঁদ নিশার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এবং দাবি করে অন্য কেউ তাকে খুন করেছে।
পরে লাগাতার জেরার মুখে সে ভেঙে পড়ে এবং অপরাধ স্বীকার করে। পুলিস জানায়, অভিযুক্ত জানিয়েছে যে নিশা সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার এবং কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনকি পুলিসের কাছে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। সেই আক্রোশেই পুনমচাঁদ নিশাকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে ছুরি দিয়ে তাঁর বুক ও পেটে এলোপাথাড়ি কোপ মারে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ডুবুরি নামিয়ে ডুঙ্গারপুরের গাপ লেক থেকে খুনে ব্যবহৃত ছুরি, রক্তমাখা জামাকাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সম্পূর্ণ সূত্র মেলাতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিস।
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