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ব্রেক আপের হাড়হিম বদলা! নার্সিং ছাত্রীকে নৃশংস খুন, ৫ শহর ঘুরেও শেষরক্ষা হল না প্রেমিকের

Rajasthan Crime: নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ৫ দিন পর দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি পুলিসে খবর দেন। পুলিস তদন্তে নেমে তরুণীর প্রেমিক পুনমচাঁদকে একাধিক শহর ঘুরে গ্রেফতার করে। সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার ক্ষোভে নির্জন স্থানে ছুরি মেরে নিশাকে খুন করেছে বলে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 01, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 02:21 PM IST
ব্রেক আপের হাড়হিম বদলা! নার্সিং ছাত্রীকে নৃশংস খুন, ৫ শহর ঘুরেও শেষরক্ষা হল না প্রেমিকের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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