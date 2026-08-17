/স্কুলে বাইরের লোক প্রবেশ, ছবি তোলায় কড়া নিষেধাজ্ঞা! বড় পদক্ষেপ রাজস্থান সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানে সরকারি স্কুলে বাইরের লোক প্রবেশ ও ছবি তোলায় কড়া নিষেধাজ্ঞা। রাজ্যজুড়ে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই বড় পদক্ষেপ করল রাজস্থান সরকার। স্কুলগুলিতে বাইরের লোকজনের অবাধ প্রবেশ, ছবি তোলা, ভিডিয়োগ্রাফি এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।
মূল ঘটনা ও প্রেক্ষাপট
‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র সহ-সংযোজক আশুতোষ রাঙ্কা ঘোষণা করেছিলেন যে, জয়পুর, কোটা, যোধপুর, আজমেঢ়, উদয়পুর-সহ বিভিন্ন শহরের সরকারি স্কুলগুলির বেহাল দশা খতিয়ে দেখতে এবং শিক্ষার মান পরিদর্শনে ‘স্কুল ঠিক করো’ অভিযান চালানো হবে। এই ঘোষণা সামনে আসার পরই গত রবিবার রাজস্থান সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ স্কুলগুলিতে অপরিচিত বা বাইরের লোকেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করে। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন-এর সুরক্ষা নীতি এবং শিশুদের গোপনীয়তা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
নতুন নির্দেশিকার প্রধান নিয়মগুলি
প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক বা কোনও অনুমোদিত স্কুল কর্মকর্তার উপস্থিতি ছাড়া কোনো বাইরের ব্যক্তি ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, হোস্টেল, খেলার মাঠ বা শৌচাগারে প্রবেশ করতে পারবেন না। যেকোনও ভিজিটরকে স্কুলে প্রবেশের আগে রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের অনুমতি ছাড়া এবং প্রধান শিক্ষকের লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনো ধরনের ফটোগ্রাফি, ভিডিয়োগ্রাফি, অডিও রেকর্ডিং, লাইভ স্ট্রিমিং বা সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া স্কুলে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে বা নিয়ম অমান্য করলে, প্রধান শিক্ষক স্থানীয় পুলিস ও জেলা শিক্ষা আধিকারিককে জানিয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS, 2023), পকসো আইন (POCSO Act, 2012), জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট (Juvenile Justice Act, 2015), এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন (IT Act, 2000)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে স্কুল প্রধানদের।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকার তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং ডোটাসরা রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, সরকারি স্কুলগুলোর বেহাল দশা ও পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা ঢাকতেই বিজেপি সরকার এই ধরনের দমনমূলক নিয়ম তৈরি করেছে যাতে কেউ প্রকৃত সত্য ক্যামেরাবন্দী করতে না পারে।
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