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স্কুলে বাইরের লোক প্রবেশ, ছবি তোলায় কড়া নিষেধাজ্ঞা! বড় পদক্ষেপ রাজস্থান সরকারের

Rajasthan govt: রাজস্থানের সরকারি স্কুলগুলিতে বাইরের লোকজনের অবাধ প্রবেশ, ছবি তোলা ও সাক্ষাৎকার নেওয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। রাজনৈতিক সংগঠনের স্কুল পরিদর্শনের ঘোষণার পরেই শিশুদের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে প্রধান শিক্ষক স্থানীয় পুলিসের সহায়তায় আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:39 AM IST
স্কুলে বাইরের লোক প্রবেশ, ছবি তোলায় কড়া নিষেধাজ্ঞা! বড় পদক্ষেপ রাজস্থান সরকারের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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