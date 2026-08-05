/পুলিসের আশঙ্কা ‘প্রমাণহীন’! শর্তসাপেক্ষে মুক্তির নির্দেশ বিতর্কিত ধর্মগুরু আশারামের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৩ সালের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৮৫ বছর বয়সী বিতর্কিত ধর্মগুরু আশারামকে ২০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করেছে রাজস্থান হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের বিরোধিতা ও পুলিসের নিরাপত্তাসংক্রান্ত আশঙ্কা খারিজ করে আদালত জানিয়েছে, আশারামকে প্যারোল না দেওয়ার পেছনে রাজ্য কোনও প্রমাণ বা যুক্তি পেশ করতে পারেনি।
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও মুক্তি দেওয়ার শর্ত
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মা এবং বিচারপতি সঞ্জীত পুরোহিতের বেঞ্চ ৩ আগস্ট এই নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট উল্লেখ করে যে, আশারাম ইতিমধ্যে ১৩ বছর ১ মাস ২৪ দিন জেল খেটেছেন। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি কখনও জামিনের শর্ত ভাঙেননি, আইনি প্রক্রিয়া থেকে পালানোর চেষ্টা করেননি, সাক্ষী প্রভাবিত করেননি কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাননি। ৫০,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং ২৫,০০০ টাকার দুটি জামানত জমা দেওয়ার শর্তে তাঁকে ২০ দিনের জন্য মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্য সরকার ও পুলিসের যুক্তি যা খারিজ হল
শুনানির সময় রাজ্য সরকার ও পুলিস আশারামের মুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিল, যোধপুর পুলিস ভয় পেয়েছিস যে প্যারোল পেলে তিনি আত্মগোপন করতে পারেন। গুজরাটের গান্ধীনগর আদালতে তাঁর সাজার কথা তুলে ধরে ১৯৫৮ সালের রাজস্থান প্যারোল বিধির ১৪(এ) ধারা উল্লেখ করে রাজ্য। আশারামের মুক্তিতে নির্যাতিতার পরিবারের জীবন সংশয় হতে পারে এবং তিনি চিকিৎসাগতভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন বলেও দাবি করা হয়। আদালত জানিয়েছে, রাজ্য ও পুলিসের তোলা সমস্ত আশঙ্কাই অনুমানের ওপর নির্ভরশীল এবং এর সপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, রাজস্থানের মামলায় প্যারোলের সিদ্ধান্ত কেবল রাজস্থানের নিয়ম অনুযায়ীই পরিচালিত হবে, অন্য রাজ্যের বিচারাধীন মামলা এতে বাধা হতে পারে না।
অন্যান্য আবেদন ও সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান
রাজস্থানের বাইরে বসবাসকারী, ৬০ বছরের বেশি বয়সী এবং ধর্ষণের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের সাধারণত ‘ওপেন এয়ার ক্যাম্প’-এ পাঠানো হয় না—এই যুক্তি দেখিয়ে রাজ্য আশারামের পৃথক আবেদনের বিরোধিতা করেছে। বিষয়টির আইনি গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালত পরবর্তী শুনানির দিন ১৭ আগস্ট ধার্য করেছে। স্বাস্থ্যগত কারণে সুপ্রিম কোর্টে আশারামের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদনের শুনানিতে দিল্লির এইমস-এর চিকিৎসকরা জানান, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখার প্রয়োজন নেই, তবে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকের নজরদারি দরকার। বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতে শুনানি রয়েছে।
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