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পুলিসের আশঙ্কা ‘প্রমাণহীন’! শর্তসাপেক্ষে মুক্তির নির্দেশ বিতর্কিত ধর্মগুরু আশারামের

Asaram Bapu: ২০১৩ সালের যৌন নির্যাতন মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বিতর্কিত ধর্মগুরু আশারামকে ২০ দিনের প্যারোল দিল রাজস্থান হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের আপত্তি ও পুলিসের নিরাপত্তাসংক্রান্ত আশঙ্কাকে ‘প্রমাণহীন’ বলে খারিজ করে আদালত। দীর্ঘ ১৩ বছর কারাবাস এবং অতীতে জামিনের শর্ত না ভাঙার রেকর্ড বিবেচনা করেই ৮৫ বছর বয়সী আশারামকে এই মুক্তি দেওয়া হয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 05, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:55 PM IST
পুলিসের আশঙ্কা ‘প্রমাণহীন’! শর্তসাপেক্ষে মুক্তির নির্দেশ বিতর্কিত ধর্মগুরু আশারামের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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