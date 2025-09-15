Rajasthan Horror: পারব না আমি ছাড়তে তোকে! ৬০০ কিমি ড্রাইভ করে প্রেম ভিক্ষা করতে গেলেন যুবতী, হয়ে গেলেন খুন...

Rajasthan Horror: পারব না আমি ছাড়তে তোকে! ৬০০ কিমি ড্রাইভ করে প্রেম ভিক্ষা করতে গেলেন যুবতী, হয়ে গেলেন খুন...
Rajasthan Crime: পুলিস ঘটনাটির তদন্ত শুরু করার পর তাদের সন্দেহ হয়। মুকেশের মৃত্যুর সময় মানরাম এবং মুকেশের ফোনের অবস্থান একই জায়গায় ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মানরাম ভেঙে পড়েন এবং তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "ভালবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি / দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়..."।
সেরকমই ভালবাসার টানে ৬০০ কিমি পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন রাজস্থানের ঝুনঝুনুর অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার মুকেশ কুমারি। বয়স ৩৭। প্রায় দশ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। নতুন করে সংসার গড়ার স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিল তাঁর।
পুলিশ সূত্রে খবর, গত বছরের অক্টোবরে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয় বারমেঢ়ের স্কুলশিক্ষক মনরামের সঙ্গে। সেখান থেকেই শুরু সম্পর্ক। ঝুনঝুনু থেকে প্রায় ৬০০ কিমি পথ গাড়ি চালিয়ে প্রায়ই মানারামের কাছে যেতেন মুকেশ। এক সময় বিয়ের দাবি তুলতেই নেমে আসে অশান্তি।
মানারামের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা তখনও আদালতে ঝুলে ছিল। অন্যদিকে মুকেশ চেয়েছিলেন দ্রুত সংসার পাততে। তাঁর জোরাজুরিতেই বাড়ছিল সম্পর্কের টানাপড়েন।
ঘটনা গত ১০ সেপ্টেম্বর। আল্টো গাড়ি নিয়ে মুকেশ পৌঁছন বারমেঢ়ের মানারামের গ্রামে। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করে প্রেমিকের বাড়িতেও পৌঁছে যান। পরিবারের সামনে সম্পর্কের কথা জানানোতেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশ ডেকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হয়।
কিন্তু রাতেই ঘটে অঘটন। অভিযোগ, একসঙ্গে থাকার সময় মনরাম লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন মুকেশকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরে দেহটিকে নিজের গাড়ির চালকের আসনে বসিয়ে দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। গাড়ি রাস্তার ধারে ফেলে রেখে নির্লিপ্তভাবে নিজের ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন।
বর্তমানে মুকেশের দেহ বারমেঢ় জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার নরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফরেন্সিক টিম ও ডগ স্কোয়াড ঘটনাস্থলে গিয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'