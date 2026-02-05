English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Rajasthans Honeymoon Murder: হাড়হিম হানিমুন মার্ডার! গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু নয়, ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে থাকা দুই রাক্ষসই শ্বাসরোধ করে খুন করল নতুন বরকে...

Rajasthan's Honeymoon Murder: হাড়হিম হানিমুন মার্ডার! গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু নয়, ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে থাকা দুই রাক্ষসই শ্বাসরোধ করে খুন করল নতুন বরকে...

Rajasthan's Honeymoon Murder: অনীশ ও অঞ্জুর ইভিনিং ওয়াক মহূর্তে পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। একটা গাড়ি এসে ভয়ংকর ধাক্কা মারে নবদম্পতিকে, অকুস্থলেই মৃত্যু বরের, কনের গা থেকে চুরি হয়ে যায় সোনার গয়না। কিন্তু তদন্ত যত এগোয়, তত প্রকাশ্যে আসে হাড়হিম ঘটনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 5, 2026, 07:03 PM IST
Rajasthan's Honeymoon Murder: হাড়হিম হানিমুন মার্ডার! গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু নয়, ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে থাকা দুই রাক্ষসই শ্বাসরোধ করে খুন করল নতুন বরকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানে নবদম্পতির জীবনে নেমে এল ঘোর অভিশাপ (newlywed couple from Rajasthan)। অনীশ ও অঞ্জুর ইভিনিং ওয়াক মহূর্তে পরিণত হল দুঃস্বপ্নে। একটা গাড়ি এসে ভয়ংকর ধাক্কা মারল নবদম্পতিকে, অকুস্থলেই মৃত্যু ঘটল বরের, কনের গা থেকে চুরি হয়ে গেল সোনার গয়না (wife robbed of her gold jewellery)। শুধু তাই নয়, অচৈতন্য হয়ে তিনি পড়ে রইলেন রাস্তায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: West Bengal Budget 2026: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাজেটে অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি! একলাফে তাঁদের টাকা বাড়ল... সঙ্গে আরও...

সন্দেহ

কিন্তু এ ঘটনার তদন্তে নেমে যা মিলল, তাতে অনেকের দাবি, রাজস্থানে ফিরল মেঘালয়ের স্মৃতি (Meghalaya’s honeymoon murder case)? এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল মাত্র ৩ মাস। প্রথমে এটিকে হিট-অ্যান্ড-রানের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ যা প্রকাশ্যে আসছে, তাতে বিষয়টা শকিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেননা, অঞ্জুর বয়ান থেকে সন্দেহ হয় যে, কিছু গোলমাল আছে। 

মেঘালয় 'হানিমুন মার্ডার' কেসের রিপিট?

কেন? আসলে এই ঘটনাটি দেখে তদন্তকারীদের সেই মেঘালয় 'হানিমুন মার্ডার' কেসের কথা মনে পড়ে যায়। গত বছর মেঘালয়ে সোনম রঘুবংশী নামে এক তরুণী তাঁর স্বামী রাজা রঘুবংশীকে তাদের হানিমুনের সময় খুন করিয়েছিলেন এবং সেটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু ঘটে থাকতে পারে সন্দেহ করে পুলিস নতুন করে তদন্ত শুরু করে!

দুর্ঘটনা নয়, খুনই

এবং অবশেষে জানতে পারে, এক্ষেত্রেও স্ত্রী অঞ্জু তার প্রেমিক সঞ্জু এবং আরও দুজনের সহযোগিতায় তার স্বামী আশীষকে খুন করিয়েছে। যেটিকে সে দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখানোর চেষ্টা করেছে। এই ঘটনাটিকে এখন 'রাজস্থান হানিমুন মার্ডার' বলা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Deadliest Earthquake: ১৮০টি গ্রাম ধুলো, খান খান বন্দর, ভয়াল সুনামি! ভয়াবহ ভূকম্পে কমপক্ষে ৩২ হাজার মৃত্যু...

কবে 'দুর্ঘটনা'?

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে ৩০ জানুয়ারি। গঙ্গানগরের পুলিস সুপার অমৃতা দুহান জানান, ৩০ জানুয়ারি রাত ৯টা নাগাদ পুলিস খবর পায় যে, এক দম্পতি রাস্তার উপর অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আশীষকে মৃত ঘোষণা করেন।

শরীরে আঘাত, শ্বাসরোধ

২৩ বছর বয়সী অঞ্জু পুলিসকে জানিয়েছিল, সে এবং তার স্বামী সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়েছিল। তখন এক অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ি তাদের ধাক্কা দেয়। তার দাবি, তার সোনার গয়নাগুলিও ছিনতাই করা হয়। তবে তদন্তে পুলিসের সন্দেহ দানা বাঁধে যে, ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে অঞ্জুর বয়ানে অনেক অসঙ্গতি। পুলিসের নজরে আসে, আশীষের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, অথচ অঞ্জুর শরীরে কোনো আঘাতই ছিল না! পুলিস তাঁর ফোনের কল রেকর্ডও পরীক্ষা করে দেখে। সেখান থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে বাড়ির কাছেই বসবাসকারী সঞ্জু নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত।

কেন খুন?

অঞ্জু-আশীষের বিয়ে হয়েছিল মাত্র তিন মাস আগে। কিন্তু অঞ্জু এই বিয়েতে সুখী ছিল না এবং বিয়ের কিছুদিন পরেই বাপের বাড়িতে ফিরে যায় সে। সেখানে প্রাক্তন প্রেমিক সঞ্জুর সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই সময়েই তারা দুজনে মিলে আশীষকে হত্যার পরিকল্পনা করে বলে জানা যায়। ৩০ জানুয়ারি রাতে অঞ্জু আশীষকে একটি নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়, যেখানে সঞ্জু এবং তাঁর দুই সহযোগী-- রকি (ওরফে রোহিত) ও বাদল (ওরফে সিদ্ধার্থ) ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। অভিযুক্তরা আশীষকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করে, পরে বিষয়টিকে একটি সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিস এখনও পর্যন্ত চারজন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করেছে।

আরও পড়ুন: EPFO Pension Hike 2026: যুগান্তকারী ঘোষণা! বেসরকারি কর্মীদের হাতে চাঁদ! এখন থেকে পিএফ মারফত বিপুল প্রাপ্তি...

মেঘালয়ে কী ঘটেছিল?

২০২৫ সালের মে মাসে বিয়ের কয়েকদিন পরে রাজা রঘুবংশী এবং তাঁর স্ত্রী সোনম মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়েছিলেন। ১২ দিন পরে একটি জঙ্গল থেকে রাজার দেহ উদ্ধার হয়। সোনম তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার (যিনি সোনমের পারিবারিক ব্যবসার একজন প্রাক্তন কর্মীও ছিলেন) সঙ্গে মিলে হানিমুনের সময় রাজাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং একে দুর্ঘটনা হিসেবে সাজায়। হত্যার কয়েকদিন পরে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরের একটি ধাবায় সোনমকে দেখা যায় এবং সেখান থেকেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়। কুশওয়াহা এবং আরও তিনজন ভাড়াটে খুনিকেও গ্রেফতার করা হয়। তারপর সব প্রকাশ্যে আসে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Rajasthan's honeymoon murderMeghalaya’s honeymoon murderhoneymoon killingMan dies in hit-and-runAshish Anju's evening walkevening walk turned into nightmareRockyRohitBadalSiddharthinjury marks on Ashish's bodyAshish strangledSonam RaghuvanshiRaja RaghivanshiRaj KushwahaMeghalaya honeymoon murder case
পরবর্তী
খবর

Narendra Modi: সংসদেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে! অন্তর্ঘাতের ভয়ে মোদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি স্পিকারের...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে মেগা চমক মমতার! বাড়ল লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে D...