Rajasthan's Honeymoon Murder Updates: রাজস্থান হানিমুন মার্ডারে অবিশ্বাস্য মোড়! যার প্রেমে পাগল হয়ে গুন্ডা দিয়ে বরকে খুন, সেই ছেলে...

Rajasthan's Honeymoon Murder Updates: রাজস্থান হানিমুন মার্ডারে অবিশ্বাস্য মোড়! যার প্রেমে পাগল হয়ে গুন্ডা দিয়ে বরকে খুন, সেই ছেলে...
Rajasthan's Honeymoon Murder Updates: আশিস ও অঞ্জলি ওরফে অঞ্জুর বিয়ে যে এই ভয়ংকর জায়গায় এসে থামবে, কে আঁচ করেছিল? তিন মাসের মধুর জীবন শেষ হল অযথা রক্তপাতে। ইভিনিং ওয়াক মহূর্তে পরিণত হল দুঃস্বপ্নে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানে রক্তপাত! রাজস্থান হানিমুন মার্ডারের অভিঘাতে (Rajasthan's honeymoon murder) বিমর্ষ গোটা দেশ। আশিষ তাঁদের নিজের সন্তান নয়। অনীশকে তাঁরা পালন করেছিলেন। কিন্তু একদিনের জন্যও অনীশ সেটা বুঝতে পারেননি যে, এঁরা তাঁর জন্মদাতা বাবা-মা নন। তাঁরা বিয়েও দেন ঘটা করে। কিন্তু আজ সেই হতভাগ্য় বাবা মা বোধ হয় নিজেদেরই অভিশাপ (Shock and gloom) দিচ্ছেন, এরকম একটা সম্পর্কের মধ্যে ছেলেটিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। যাই হোক, এহেন ভয়ংকর রাজস্থান হানিমুন মার্ডারে নয়া মোড় (Rajasthan's Honeymoon Murder Updates)।
রাজস্থানে মেঘালয়
অনেকের প্রশ্ন, রাজস্থানে কি ফিরল মেঘালয়ের স্মৃতি? এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ৩ মাস। প্রথমে এটিকে হিট-অ্যান্ড-রানের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছিল। ক্রমশ যা প্রকাশ্যে আসে, তাতে বিষয়টা শকিং হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, অঞ্জুর বয়ান থেকে সন্দেহ হয় যে, কিছু গোলমাল আছে। আসলে ঘটনাটি দেখে তদন্তকারীদের মেঘালয় 'হানিমুন মার্ডার' কেসের কথা মনে পড়ে। গত বছর মেঘালয়ে সোনম রঘুবংশী নামে এক তরুণী তাঁর স্বামী রাজা রঘুবংশীকে তাদের হানিমুনের সময় খুন করিয়েছিলেন এবং সেটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু ঘটে থাকতে পারে সন্দেহ করে পুলিস নতুন করে তদন্ত শুরু করে!
খুনই
এবং পুলিস অবশেষে জানতে পারে, এক্ষেত্রেও স্ত্রী অঞ্জু তার প্রেমিক সঞ্জু এবং আরও দুজনের সহযোগিতায় স্বামী আশীষকে খুন করিয়েছে। যেটিকে সে দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখানোর চেষ্টা করেছে। এই ঘটনাটিকে এখন 'রাজস্থান হানিমুন মার্ডার' বলা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে ৩০ জানুয়ারি। গঙ্গানগরের পুলিস সুপার অমৃতা দুহান জানান, ৩০ জানুয়ারি রাত ৯টা নাগাদ পুলিস খবর পায়, এক দম্পতি রাস্তার উপর অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আশীষকে মৃত ঘোষণা করেন।
আঘাত, শ্বাসরোধ
২৩ বছর বয়সী অঞ্জু পুলিসকে জানিয়েছিল, সে এবং তার স্বামী সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়েছিল। তখন এক অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ি তাদের ধাক্কা দেয়। তার সোনার গয়নাও ছিনতাই করে নেয় তারা। তবে তদন্তে পুলিসের সন্দেহ দানা বাঁধে, ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে অঞ্জুর বয়ানে অসঙ্গতি দেখে। পুলিসের নজরে আসে, আশীষের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, অথচ অঞ্জুর শরীরে কোনো আঘাতই নেই! পুলিস তাঁর ফোনের কল রেকর্ডও পরীক্ষা করে। সেখান থেকেই তারা এই প্লট নিয়ে নিশ্চিত হয়।
কেন খুন?
অঞ্জু-আশীষের বিয়ে হয়েছিল মাত্র তিন মাস আগে। কিন্তু অঞ্জু এই বিয়েতে সুখী ছিল না এবং বিয়ের কিছুদিন পরেই বাপের বাড়িতে ফিরে যায় সে। সেখানে প্রাক্তন প্রেমিক সঞ্জুর সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই সময়েই তারা দুজনে মিলে আশীষকে হত্যার পরিকল্পনা করে বলে জানা যায়। ৩০ জানুয়ারি রাতে অঞ্জু আশীষকে একটি নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়, যেখানে সঞ্জু এবং তাঁর দুই সহযোগী-- রকি (ওরফে রোহিত) ও বাদল (ওরফে সিদ্ধার্থ) ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। অভিযুক্তরা আশীষকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করে, পরে বিষয়টিকে একটি সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিস এখনও পর্যন্ত চারজন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করেছে।
নতুন কী?
আশিসের শরীরে আঘাতের ধরন, অঞ্জলির বয়ানে অসঙ্গতি ধরে ধরে পুলিস তদন্ত করে অবশেষে জানতে পারে, অঞ্জলি বিয়ের পরই তার পুরনো প্রেমকে আবার জাগায়। তার বিবাহপূর্ব জীবনের আগের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সে নতুন করে যোগাযোগ করে। ছেলেটি সঞ্জু। সে এক সামান্য ওয়েটার। বর আশিসের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই চলে না। আশিস এমএসি, ভালো চাকরি করতেন, শিক্ষিত ও রুচিশীল। কিন্তু তাঁর প্রতি মন ওঠেনি অঞ্জুর। বিয়েবাড়িতে কেটারিং দলের সঙ্গে ওয়েটার হিসেবে কাজ করা সামান্য ওয়েটার সঞ্জুই তার মন জয় করেছিল। আর তাকে পাবার জন্যই অঞ্জলি বর আশিসকে খুন করে।
মেঘালয়-কাণ্ড
২০২৫ সালের মে মাসে বিয়ের কয়েকদিন পরে রাজা রঘুবংশী এবং তাঁর স্ত্রী সোনম মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়েছিলেন। ১২ দিন পরে একটি জঙ্গল থেকে রাজার দেহ উদ্ধার হয়। সোনম তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার (যিনি সোনমের পারিবারিক ব্যবসার একজন প্রাক্তন কর্মীও ছিলেন) সঙ্গে মিলে হানিমুনের সময় রাজাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং একে দুর্ঘটনা হিসেবে সাজায়। হত্যার কয়েকদিন পরে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরের একটি ধাবায় সোনমকে দেখা যায় এবং সেখান থেকেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়। কুশওয়াহা এবং আরও তিনজন ভাড়াটে খুনিকেও গ্রেফতার করা হয়। তারপর সব প্রকাশ্যে আসে।
