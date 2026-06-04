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Rajesh Exports SEBI Case: ১৫১৫০০০০০ টাকার বিস্ময়কর কেলেঙ্কারি! আফ্রিকার স্বর্ণখনিতে ১০৩৫ কোটি টাকা! ইতিহাসের বৃহত্তম স্ক্যাম

Rajesh Exports Rajesh Mehta SEBI Case: তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজেশ এক্সপোর্টস এবং রাজেশ মেহেতার উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে 'সেবি'। কেলেঙ্কারির অঙ্ক দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছে সকলের! কেননা, অনেক দেশের তো বার্ষিক অর্থনৈতির উৎপাদনও ওই অঙ্কের ধারেকাছে থাকে না!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:16 PM IST
Rajesh Exports SEBI Case: ১৫১৫০০০০০ টাকার বিস্ময়কর কেলেঙ্কারি! আফ্রিকার স্বর্ণখনিতে ১০৩৫ কোটি টাকা! ইতিহাসের বৃহত্তম স্ক্যাম

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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