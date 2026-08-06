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আরও একা হচ্ছেন মমতা! এবার হাত ছাড়ছেন রাজীব কুমার-সহ আরও এক সাংসদ?

Rajib Kumar: সৌগত রায় লোকসভায় কালীঘাট তৃণমূলের উপ নেতা। তাঁর কাছে এমন কোনও খবর ছিল না যে ওই দুই সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:32 AM IST
আরও একা হচ্ছেন মমতা! এবার হাত ছাড়ছেন রাজীব কুমার-সহ আরও এক সাংসদ?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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