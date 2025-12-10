Rajkot Horror: ৬-র শিশুর গোপনাঙ্গে রড! ধর্ষণের পর নারকীয় নির্যাতন... ভয়াবহ বর্বরতা BJP রাজ্যে...

Rajkot Horror: ৬-র শিশুর গোপনাঙ্গে রড! ধর্ষণের পর নারকীয় নির্যাতন... ভয়াবহ বর্বরতা BJP রাজ্যে...
6 year old brutally raped in Gujrat: ৬ বছরের এক নিষ্পাপ শিশু চরম নৃশংসতার শিকার হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিশুকে পাওয়া যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণ! নারকীয় নির্যাতন। গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় রডও। ভয়াবহ বর্বরতা গুজরাটের রাজকোটে। ধর্ষণের অভিযোগে ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতের নাম রাম সিং। ৩০ বছর বয়সী রাম সিংকে কাছের একটি খামার থেকে গ্রেফতার করে পুলিস। রাম সিংও ওই এলাকায় কৃষক হিসেবে কাজ করত।
গুজরাটের রাজকোট জেলার জাসদান তালুকের আটকোট গ্রামে এই চরম লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটেছে। ৬ বছরের এক নিষ্পাপ শিশু চরম নৃশংসতার শিকার হয়েছে। অভিযুক্ত যে কেবল তাকে ধর্ষণ করেছে তাই নয়, তার গোপনাঙ্গে লোহার রডও ঢুকিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিশুকে পাওয়া যায়। তাকে গুরুতর অবস্থায় রাজকোটের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানেই সে চিকিৎসাধীন।
জানা গিয়েছে, ৬ বছরের ওই শিশুটি এক শ্রমিক পরিবারের মেয়ে। ঘটনার সময় একটি খামারের কাছে সে খেলছিল। তখনই তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে রাম সিং। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিস ১০টি টিম তৈরি করে। প্রায় ১০০ জন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে অভিযুক্ত রাম সিংয়ের খোঁজ পায় ও গ্রেফতার করে।
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং ধর্ষণ সহ গুরুতর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের দাবি করেছেন স্থানীয়রা। পুলিস জানিয়েছে, এই ঘটনায় যথাসম্ভব কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিশুটির শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।
