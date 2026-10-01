/ইনস্টাগ্রামের রিল দেখেই ঘরে ছাপাখানা! সবজি বিক্রির আড়ালে জাল নোট তৈরি, গ্রেফতার যুবক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনস্টাগ্রাম রিল দেখে এবং টেলিগ্রামে প্রশিক্ষণ নিয়ে জাল নোট ছাপানো শেখে যুবক। অভিযুক্ত যুবক পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। নাম কিষাণ সোলাঙ্কি। ইতোমধ্যেই পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি গুজরাতের রাজকোটের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজকোট সিটি ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (SOG) শহরের মান্দাদুঙ্গার এলাকায় এক যৌথ অভিযান চালায়। অভিযুক্তের বাড়ি থেকেই উদ্ধার দুই শতাধিক জাল নোট এবং নোট ছাপানোর নানা সরঞ্জাম।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত কিষাণ সোলাঙ্কি মূলত ১০০ ও ৫০০ টাকার জাল নোট তৈরি করছিলেন। অভিযানের সময় তাঁর বাড়ি থেকে ১০০ টাকার ২১৬টি এবং ৫০০ টাকার ৩টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি একটি সিপিইউ, মনিটর, দুটি প্রিন্টার, ল্যামিনেটর-হিটার মেশিন, বাটার পেপার এবং ১০০ টাকার ছাপ দেওয়া কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া এই সমস্ত সরঞ্জামের বাজারমূল্য প্রায় ৬৫,৫০০ টাকা বলে জানিয়েছেন রাজকোটের ডিসিপি (ক্রাইম) জগদীশ বাঙ্গারওয়া।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানিয়েছেন, সবজি বিক্রি করে সংসার চালাতে গিয়ে তিনি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। অভাব মেটাতে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজছিলেন তিনি। সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রোল করতে করতে একটি ইনস্টাগ্রাম রিল তাঁর নজরে আসে। সেখানে ১০০ ও ৫০০ টাকার জাল নোট তৈরির উপায় দেখানো হচ্ছিল। এরপর তিনি ওই অ্যাকাউন্ট পরিচালনাকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে বিস্তারিত কথোপকথন চলে এবং সেখানেই তিনি জাল নোট ছাপানোর পুরো প্রক্রিয়া শিখে নেন।
তদন্তকারীদের সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণ নেওয়ার বিনিময়ে তিনি ওই ব্যক্তিকে ১০,০০০ টাকার জাল নোট দিয়েছিলেন। তার বদলে প্রশিক্ষক তাঁকে ৩,০০০ টাকা আসল নগদ দিয়েছিল। বর্তমানে পুলিস ওই প্রশিক্ষকের খোঁজ শুরু করেছে এবং এই ঘটনায় তার ভূমিকা খতিয়ে দেখছে।
পুলিসের তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এই জাল নোট পাইকারি বা একসঙ্গে বাজারে ছাড়তেন না। তিনি নিজে খুচরো কেনাকাটা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে বাজারে এই টাকা ছড়াতেন। গত চার থেকে পাঁচ মাসে তিনি ১০০ টাকার প্রায় ৪০টি জাল নোট বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি জন্মাষ্টমীর মেলায় কেনাকাটার ছুতোয় তিনি এই জাল নোটগুলি বেশি ব্যবহার করেছিলেন। তদন্তকারীদের ধারণা, ছোট অঙ্কের নোট হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সাধারণত খুব একটা খুঁটিয়ে যাচাই করেন না, আর সেই সুযোগটাই নিচ্ছিলেন কিষাণ।
আদালত ধৃত কিষাণ সোলাঙ্কিকে তিন দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই সময়ে তিনি মোট কতগুলি জাল নোট ছাপিয়েছেন, সরঞ্জামের জোগানদাতা কে এবং টেলিগ্রাম প্রশিক্ষকের আসল পরিচয় কী—তা জেরা করে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি এই চক্রে আর কেউ জড়িত কি না এবং শহরের অন্যান্য এলাকাতেও এই জাল নোট ছড়িয়ে পড়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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