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ইনস্টাগ্রামের রিল দেখেই ঘরে ছাপাখানা! সবজি বিক্রির আড়ালে জাল নোট তৈরি, গ্রেফতার যুবক

Rajkot fake currency racket: ইনস্টাগ্রামের রিল দেখে জাল নোট তৈরি প্রশিক্ষণ নেন যুবক। মেলায় গিয়ে জাল নোট দিয়েই করে দেদার কেনাকাটা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 01, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 01:51 PM IST
ইনস্টাগ্রামের রিল দেখেই ঘরে ছাপাখানা! সবজি বিক্রির আড়ালে জাল নোট তৈরি, গ্রেফতার যুবক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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