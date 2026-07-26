/এবার যা কথা হবে সব POK নিয়ে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ: কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাজনাথ সিংয়ের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিরে ফিরে আসে দিনটি। কাঁদায়, আবার হাসিও ফোটায়। বীরত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। কার্গিল বিজয় দিবস। কার্গিলে পাকিস্তানকে দুরমুশ করে বিজয়পতাকা তোলার লগ্ন। এহেন কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। পাকিস্তানকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, পাকিস্তানের সঙ্গে এবার শুধু কথা হবে POK নিয়েই। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
কার্গিল দিবসে রাজনাথ
কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। পাকিস্তানের সঙ্গে এবার শুধু কথা হবে POK নিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান অবৈধভাবে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখেছে। রাজনাথ একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় জানিয়ে দিলেন, পাকিস্তানের একেবারে সরকারি নীতির অংশ হয়ে গিয়েছে যেন জঙ্গিরা!
কার্গিলের পরে অপারেশন সিঁদুর
অপারেশন সিঁদুরের সময় পাক সেনার কোমর ভেঙে দিয়েছিল ভারত। পাক সেনার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল সেদিন। শোনা যায়, যখন জলপথে ভারত এগোচ্ছিল, তখন নাকি পাকিস্তানের তরফে ভারতকে অনুরোধ করা হয়েছিল, আক্রমণ আরও না এগিয়ে আনতে। সেদিন যদি না ভারত থামত, তাহলে কিন্তু পাকিস্তানের কপালে বড় দুঃখ ছিল! সারা বিশ্ব সেদিন ভারতীয় সেনার ক্ষমতা দেখেছিল।
রাজনাথের হুঁশিয়ারি
কিন্তু এত কিছুর পরেও পাকিস্তান কি একটুও শুধরেছে? না, শুধরোয়নিই শুধু নয়, পাকিস্তান যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। জঙ্গি ঢুকিয়ে কখনও ভারতীয় সেনা, কখনও সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করছে তারা। এই অবস্থায় দাঁড়িয়েই রাজনাথ কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন প্রতিবেশী দেশকে। এই মুহূর্তে তাঁর এই হুঁশিয়ারি যে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনাথের সাফ কথা, অনুপ্রবেশ কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না। ভারতীয় সেনা এ নিয়ে সদা সতর্ক। কোনও রকম মিসঅ্যাডভেঞ্চার করতে যাবেন না, করলে তার জন্য যে শাস্তি পেতে হবে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না!
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