Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /এবার যা কথা হবে সব POK নিয়ে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ: কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাজনাথ সিংয়ের

এবার যা কথা হবে সব POK নিয়ে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ: কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাজনাথ সিংয়ের

Rajnath Singh on Kargil Vijay Diwas: অপারেশন সিঁদুরের সময় পাক সেনার কোমর একেবারে ভেঙে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। পাক সেনার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল সেদিন। ভারত যদি না থামত আরও বড় দুঃখ ছিল পাকিস্তানের কপালে। ভারতীয় সেনার ক্ষমতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল গোটা বিশ্ব।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:02 PM IST
এবার যা কথা হবে সব POK নিয়ে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ: কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাজনাথ সিংয়ের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
যা কথা হবে সব POK নিয়ে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ: কার্গিল দিবসে পাকিস্তান
Kargil Vijay Diwas1 hr ago
2
Kolkata and west Bengal Weather Update3 hrs ago
3
BJP Leader Dilip Ghosh4:26 AM IST
4
Kolkata Street Names Change3:44 AM IST
5
West bengal2:55 AM IST