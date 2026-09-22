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পঞ্চমীতেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি! ১৬ অক্টোবর রাজ্যসভায় কোয়েল মল্লিকের শূন্য আসনে উপনির্বাচন

Rajya Sabha by-election: উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট ১২টি রাজ্যসভা আসনের জন্য ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। উত্তরপ্রদেশের মোট ১০টি, উত্তরাখণ্ডের ১টি আর পশ্চিমবঙ্গের ১টি আসন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 22, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:46 PM IST
পঞ্চমীতেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি! ১৬ অক্টোবর রাজ্যসভায় কোয়েল মল্লিকের শূন্য আসনে উপনির্বাচন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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