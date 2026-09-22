/পঞ্চমীতেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি! ১৬ অক্টোবর রাজ্যসভায় কোয়েল মল্লিকের শূন্য আসনে উপনির্বাচন

রাজীব চক্রবর্তী: ৩ রাজ্যে রাজ্যসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি নির্বাচন কমিশনের। পশ্চিমবঙ্গে কোয়েল মল্লিকের ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। ১৬ অক্টোবর উপনির্বাচন।
উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভা ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট ১২টি রাজ্যসভা আসনের জন্য নির্বাচনের তারিখ ও পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি ঘোষণা করেছে কমিশন। উত্তরপ্রদেশের মোট ১০টি আসন, উত্তরাখণ্ডের ১টি আসনে হবে নির্বাচন। আর পশ্চিমবঙ্গের ১টি শূন্য আসনে হবে উপনির্বাচন।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, রুক্মিণী (কোয়েল) মল্লিকের পদত্যাগের কারণে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের একটি আসন খালি হয় গত ১৬ জুলাই। যারফলে ওই আসনে উপনির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ অক্টোবর। মনোনয়নপত্রগুলি স্ক্রুটিনি করা হবে ৭ অক্টোবর। প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর।
এরপর ১৬ অক্টোবর ভোটগ্রহণ। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনাও হবে সেদিনই। ভোটগ্রহণ পর্ব মিটে যাওয়ার পরই ১৬ অক্টোবর বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে গণনা। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করা হবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই রাজ্যসভা ভোট তিন রাজ্যের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছ। কারণ সংসদে যে কোনও বিল পাশের ক্ষেত্রেই দলীয় সাংসদের সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
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