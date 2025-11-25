Ram Mandir Dhwajarohan 2025: কেন অযোধ্যায় উত্তোলিত হল ধর্মধ্বজা? ১৬১ ফুট উপরে ওড়ানো পতাকা কেন ঠিক ৪৪ মিনিটের মধ্যেই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: ধর্মধ্বজ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার বৃদ্ধি ও অগ্রগতির প্রতীক। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মধ্বজ ছাড়া কোনো মন্দির রাক্ষসী চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেখানে করা জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি পরিপূর্ণ ফল দেয় না।

সৌমিত্র সেন | Nov 25, 2025, 05:20 PM IST
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: কেন অযোধ্যায় উত্তোলিত হল ধর্মধ্বজা? ১৬১ ফুট উপরে ওড়ানো পতাকা কেন ঠিক ৪৪ মিনিটের মধ্যেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সনাতন পরম্পরায়, যেকোনো মন্দির বা ধর্মীয় স্থানে উত্তোলিত ধর্মীয় পতাকার (Religious Flag) বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। অযোধ্যায় রামমন্দিরে (Ram Temple in Ayodhya) আজ, মঙ্গলবার স্থাপিত হল এই ধর্মীয় পতাকা। পতাকা সনাতন ধর্মে একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রতীক এই পতাকাকে স্থানভেদে বিভিন্ন নামে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ, রাজপ্রাসাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, আবার মঠ ও মন্দিরের মতো ধর্মীয় স্থানে এটিকে 'ধর্মধ্বজ' বা ধর্মীয় পতাকা (Dharma Dhwaj) নামে অভিহিত করা হয়।

ধর্মধ্বজা

এই ধর্মধ্বজ আমাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার বৃদ্ধি ও অগ্রগতির প্রতীক। তাই মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মধ্বজ ছাড়া কোনো মন্দির রাক্ষসী চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেখানে করা জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি পূর্ণ ফল দেয় না। তাই নিয়ম মেনে সমস্ত মঠ ও মন্দিরে ধর্মধ্বজ স্থাপন করা আবশ্যক। একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে, যার বাংলায় অর্ত-- অসুররাও ধ্বজা-বিহীন দেবালয় বা মন্দিরকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন। ধ্বজা ছাড়া ব্রহ্মমণ্ডপ (মন্দিরের মূল অংশ) বৃথা। সেই মন্দিরে সম্পাদিত সমস্ত পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি এবং জপও নিষ্ফল হয়। শাস্ত্র অনুসারে, ধর্মধ্বজ সাদা, হলুদ, লাল, কালো বা বহু রঙের মতো বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং এর আকারও বিভিন্ন হয়। এটি মন্দিরের অপরিহার্য অঙ্গ। এবং এরও একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, তাই ধ্বজা ছাড়া মন্দিরকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। ধর্মধ্বজাকে জয়া, বিজয়া, ভীমা, চপলা, বৈজয়ন্তিকা, দীর্ঘা, বিশালা, লীলা-- এই ছয় নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ধর্মীয় পতাকা কেমন হওয়া উচিত?

পতাকা দুটি নামে পরিচিত: ভূত পতাকা ধ্বজ এবং মহাধ্বজ। এটি সাধারণত ২ হাত চওড়া এবং ৫ হাত লম্বা হয়, যার উপর ঘোড়া, হাতি, ষাঁড়, স্বস্তিকা, সিংহ ইত্যাদির ছবি অঙ্কিত থাকে। ছেঁড়া বা ভাঙা পতাকা দুর্ভাগ্য এবং অশুভেরও সূচক। তাই জরুরি অবস্থায় পতাকা ছিঁড়ে গেলে বা ভেঙে গেলে শাস্ত্রে শান্তি বিধানের কথাও বলা হয়েছে। এই বিধান কেবল মন্দিরের জন্যই নয়, বাড়ির জন্যও।

তাৎপর্যপূর্ণ ৪৪ মিনিট

কেন এই ৪৪ মিনিট এত তাৎপর্যপূর্ণ? এটা হচ্ছে অভিজিৎ মুহূর্ত। অতি শুভ এই মুহূর্ত। তাই এই ৪৪ মিনিটেই অতি গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি করা হল। শুভ সময়টা শুরু হয়েছিল বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। শেষ হয় ১২টা ২৯ মিনিটে। আসলে মনে করা হয়, এই অভিজিৎ মুহূর্তেই রামের জন্মদিন হয়। তাই ফ্ল্য়াগ হোয়েস্টিংয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এই সময়টাকেই।

পতাকা কাহন

রামমন্দিরে যে পতাকা উত্তোলন হল তা গেরুয়া রঙের। পতাকাটি ২২ ফুট লম্বা এবং ১১ ফুট চওড়া। এটি উত্তোলিত হবে ৪২ ফুট লম্বা এক দণ্ডের মাথায়। ১৬১ ফুট উচ্চতায় এটি পতপত করে উড়বে। পতাকায় কয়েকটি সিম্বল বা প্রতীকচিহ্ন আছে-- সূর্য, ওঁ এবং কোভিদার গাছ। 

কেন মন্দিরে পতাকা এত গুরুত্বপূর্ণ?

পতাকা কোনও মন্দিরে দেবতার অধিষ্ঠানটিকে প্রতীকায়িত করে। শুধু তাই নয়, যে-অঞ্চলের মন্দিরশীর্ষে ধ্বজা ওড়ে, সংশ্লিষ্ট সেই এলাকাটাটি ওই দেবতার আশীর্বাদে পুষ্ট থাকে। তাই ধ্বজা ছাড়া মন্দিরকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়।

