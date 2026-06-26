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রামমন্দিরের দানের কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে কারা? ধৃত ৮ কে কে? কীভাবে তছরুপ হয় নগদ? ট্রাস্টি প্রধান চম্পত রাইও...

Ram Mandir Donation Row: রামমন্দির ট্রাস্টের ক্যাম্প অফিসের ইন-চার্জ প্রকাশ গুপ্তা দাবি করেছেন, কাউন্টারে পাওয়া অনুদান কেবল রসিদের মাধ্যমেই নেওয়া হয়। তাই গরমিল হয়ে থাকলে,তা রসিদ কাউন্টারে নয়, বরং অনুদান বাক্সে জমা পড়া টাকা গণনার সময়ই হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 26, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:39 PM IST
রামমন্দিরের দানের কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে কারা? ধৃত ৮ কে কে? কীভাবে তছরুপ হয় নগদ? ট্রাস্টি প্রধান চম্পত রাইও...
Image Credit: ফাইল ফোটোSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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রামমন্দিরের দানের কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে কারা? ধৃত ৮ কে কে? কীভাবে তছরুপ হয় নগদ?
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