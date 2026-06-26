/রামমন্দিরের দানের কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে কারা? ধৃত ৮ কে কে? কীভাবে তছরুপ হয় নগদ? ট্রাস্টি প্রধান চম্পত রাইও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে বিরাট বিতর্ক। চুরি হয়েছে রামমন্দিরের দান! দানের প্রায় ৭ থেকে ৭.৫ কোটি টাকা চুরি হয়েছে। অযোধ্য়ার রামমন্দিরের দান চুরির ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে সিট। যার মধ্যে অ্যাটেনডেন্ট, প্রাক্তন ব্যাংক কর্মী থেকে চাবির মালিকও রয়েছেন। ট্রাস্টি কৃষ্ণ মোহনের অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় দান চুরির তদন্ত। এদিকে দান চুরির ঘটনায় সিট ৮ জনকে গ্রেফতারের পরই শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রধান চম্পত রাই পদত্যাগ করেছেন বলে খবর।
রামমন্দিরের দান চুরি বিতর্কে ৮ জন গ্রেফতার
অযোধ্যার রামমন্দিরের দানের টাকা তছরুপ নিয়ে অভিযোগ সামনে আসতেই ১৩ জুন উত্তরপ্রদেশ সরকার তদন্তে SIT গঠন করে। ২৩ জুন সিট সরকারের কাছে তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেয়। এর দুদিন পরই রামমন্দিরের দান চুরি বিতর্কে FIR-এ নাম থাকা আটজনকেই গ্রেফতার করল সিট। রামমন্দিরের দান চুরি বিতর্কে ৮ জনকে সিট গ্রেফতার করতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ধৃতদের মধ্যে রয়েছে অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, মনীশ কুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামাশঙ্কর মিশ্র, সুভাষ শ্রীবাস্তব এবং রাম শঙ্কর যাদব ওরফে তিন্নু। ধৃতদের বিরুদ্ধে চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণ বা লুকিয়ে রাখা, ষড়যন্ত্র এবং অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' (BNS)-র ৩০৫, ৩০৬, ৩১৬(৫), ৩১৭(৪), ৩১৭(৫), ৬১ ও ৩(৫) ধারা এবং 'দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন'-এর ১৩(১)(ক) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
রামমন্দিরের দান চুরি বিতর্কে ধৃত ৮ জন কে কে?
রাম শঙ্কর যাদব ওরফে তিন্নু: রাম শঙ্কর যাদব ওরফে তিন্নু ট্রাস্টের প্রধান চম্পত রাইয়ের প্রাক্তন গাড়িচালক। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কারসেবকপুরমের সঙ্গে যুক্ত ছিল তিন্নু, যারা অনুদান গণনা করতেন। দান চুরি বিতর্কে তিন্নু-ই সবচেয়ে আলোচিত মুখ। কারণ, দানবাক্সের চাবি তিন্নুর কাছেই থাকত। ট্রাস্টের সদস্যদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তিন্নু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করতেন বলে অভিযোগ। যদিও তিন্নু টাকা গণনার সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।
রামাশঙ্কর মিশ্র ওরফে রবি মিশ্র: দান গণনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কর্মচারীদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ। তিনি নিজের ছেলে এবং জামাইকেও টাকা গণনার কাজে লাগিয়েছিলেন।
অনুকল্প মিশ্র: অভিযুক্ত রামাশঙ্কর মিশ্রের ছেলে, টাকা গণনার কাজে জড়িত ছিলেন। অনুকল্প মিশ্র ট্রাস্টি অনিল মিশ্রের আত্মীয় বলেও জানা গেছে।
লবকুশ মিশ্র: রামাশঙ্কর মিশ্রের জামাই। অভিযোগ, তছরুপ করা টাকা সরিয়ে ফেলার দায়িত্ব ছিল লবকুশের। তদন্তের শুরুতে তার বাড়ি থেকে টাকাও উদ্ধার হয়ে বলে অভিযোগ।
অবিনাশ শুক্লা: মন্দিরের অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন অবিনাশ শুক্লা। তাঁর বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। অবিনাশের অ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
মণীশ যাদব: তিন্নু যাদবের ভাইপো। দান গণনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। চুরি যাওয়া টাকা মণীষ যাদবের বাড়ি থেকেও উদ্ধার হয়েছে।
সুভাষ শ্রীবাস্তব: প্রাক্তন ব্যাংক কর্মী। নগদ টাকা গণনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ইন-চার্জ বা প্রধান ছিলেন।
করুণেশ পাণ্ডে: তাঁর বিরুদ্ধে দানের টাকার রসিদ বা নথিতে কারচুপি করার অভিযোগ রয়েছে।
কীভাবে গণনা করা হত রাম মন্দিরের দানের টাকা?
শ্রী রাম জন্মভূমি ক্ষেত্র ট্রাস্ট স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI)-কে দানের নগদ টাকা গণনার দায়িত্ব দিয়েছিল। এসবিআই আবার টাকা গণনার জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করে। মন্দিরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ দর্শনার্থী আসেন। সপ্তাহান্তে বা উৎসবের দিনে যা ২ থেকে ৩ গুণ বেড়ে যায়। এখন রামমন্দিরে মোট চারটি দানবাক্স রয়েছে। চারটি দানবাক্সের টাকা গোনার জন্য ছিল ১৪ জনের একটি দল। যার মধ্যে ১১ জন ব্যাংককর্মী আর ৩ জন মন্দির ট্রাস্টের সদস্য।
ট্রাস্টের ক্যাম্প অফিসের ইন-চার্জ প্রকাশ গুপ্তা দাবি করেছেন, কাউন্টারে পাওয়া অনুদান কেবল রসিদের মাধ্যমেই নেওয়া হয়। তাই গরমিল হয়ে থাকলে,তা রসিদ কাউন্টারে নয়, বরং অনুদান বাক্সে জমা পড়া টাকা গণনার সময়ই হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধনের পর থেকেই রামমন্দিরের বিপুল পরিমাণে দান আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ট্রাস্টের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরাসরি অনুদান ১৫৩ কোটি টাকা আর সুদ থেকে আয় ১৭৩ কোটি টাকা।
ট্রাস্টি কৃষ্ণ মোহন কে?
রামমন্দিরের দান চুরি নিয়ে প্রথম অভিযোগ করেন এই ট্রাস্টি কৃষ্ণ মোহন। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাস্টের সদস্য কামেশ্বর চৌপালের মৃত্যুর পর, সেই বছরই ১৬ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণ মোহনকে 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর ট্রস্টি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তরপ্রদেশের হারদোইয়ের বাসিন্দা, ট্রাস্টি কৃষ্ণ মোহন উচ্চশিক্ষিত। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি করেন তিনি। তারপর ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দেওয়ার আগে তিনি দেশের পরমাণু গবেষণায় প্রায় ৬ বছর কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে তিনি মহারাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তা ছিলেন। ২০১২ সালে অবসর নেন। এরপরই তিনি সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ট্রাস্টির সদস্যরা আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে কামেশ্বর চৌপালের শূন্যপদে ট্রাস্টি হিসেবে কৃষ্ণ মোহনকে নির্বাচিত করেন।
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