Ram Temple Donation Controversy: রামমন্দিরে বিরাট তছরুপের অভিযোগ; রামলালার প্রণামী থেকে 'সরানো হয়েছে' ২০০ কোটি টাকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যার রামমন্দিরের (Ram Temple in Ayodhya) নামেও উঠল বড় কেলেঙ্কারি! অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রণামী-দুর্নীতি নিয়ে সিট গঠনের নির্দেশ যোগী আদিত্যনাথের। বিজেপি'র বরিষ্ঠ নেতা এবং রাম জন্মভূমি আন্দোলনের (Ram Janmabhoomi movement) অন্যতম মুখ বিনয় কাটিয়ার (senior BJP leader Vinay Katiyar)-ও রামমন্দিরের এই আর্থিক তছরুপ নিয়ে মুখ খুলেছেন।
প্রণামী নয়ছয়ের অভিযোগ
রামমন্দিরের প্রণামী নয়ছয়ের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় দেশে, তোলপাড় উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতেও! এ নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রামমন্দিরের প্রণামী-দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে সমাজবাদী পার্টি। ক্ষোভ প্রকাশ করছে বিভিন্ন বিরোধী দলও! দুর্নীতির ঘটনায় এই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। মন্দিরের তরফে তদন্তকারীদের সব ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে!
'সিট'
তদন্ত শুরু করে মন্দিরের এক কর্মীকে আটকও করেছে সিট ৷ তাঁর বাড়ি থেকে ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ এছাড়া সম্প্রতি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি জমি কিনেছেন ৷ সেখানে আরও একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছেন! আটক কর্মী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফে প্রণামী সংরক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতেন বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রণামীর টাকা আত্মসাতের ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত তা জানার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাঁদের সন্দেহ, আরও কয়েকজন এই চক্রের সঙ্গে জড়িত!
সিসিটিভির ফুটেজও ডিলিট
রামমন্দিরের প্রাক্তন চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার প্রথমে অভিযোগ করেন, মন্দিরে ভক্তরা যে প্রণামী জমা দিয়েছেন তা নিয়ে বড় দুর্নীতি হয়েছে ৷ তাঁর দেওয়া হিসেব বলছে, রামমন্দিরে প্রায় সাত কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে! শুধু তাই নয়, তাঁর বড় দাবি যে, এই টাকালুঠের প্রমাণ মুছতে মন্দিরের সিসিটিভির ফুটেজও ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে! এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন! রামমন্দির নির্মাণ থেকে শুরু করে মন্দির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট!
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