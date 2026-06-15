Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Ram Temple Donation Controversy: রামমন্দিরে বিরাট তছরুপের অভিযোগ; রামলালার প্রণামী থেকে সরানো হয়েছে ২০০ কোটি টাকা?

Ram Temple Donation Controversy: রামমন্দিরে বিরাট তছরুপের অভিযোগ; রামলালার প্রণামী থেকে 'সরানো হয়েছে' ২০০ কোটি টাকা?

Ram Temple donation ‘Fraud’: রামমন্দিরের প্রণামী নয়ছয়ের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় দেশে, তোলপাড় উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতেও! এ নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 15, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:01 PM IST
Ram Temple Donation Controversy: রামমন্দিরে বিরাট তছরুপের অভিযোগ; রামলালার প্রণামী থেকে 'সরানো হয়েছে' ২০০ কোটি টাকা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাহুলের রহস্যমৃত্যুর তদন্তভার এবার CID-র হাতে, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
Rahul Arunoday Banerjee Death Case1 hr ago
2
Swapan Nandy1 hr ago
3
Dishani Chakraborty1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Sudip Sudip Bandyopadhyay1 hr ago