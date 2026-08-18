/বড় স্বস্তি রাম মন্দির ট্রাস্টে! অনুদান চুরির মামলায় ক্লিন চিট পেলেন চম্পত রাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যার রাম মন্দির অনুদান চুরির চাঞ্চল্যকর মামলায় বড় স্বস্তি পেলেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্টের প্রাক্তন সদস্য অনিল মিশ্র। মামলার তদন্তকারী বিশেষ তদন্তকারী দল-এর চূড়ান্ত রিপোর্টে তাঁদের দুজনকে সম্পূর্ণ ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ স্বরাষ্ট্র দফতর এই চূড়ান্ত রিপোর্টটি পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছে।
পদত্যাগ ও জেরা পর্ব
অনুদান চুরির গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর গত ২৭ জুন চম্পত রাই ও অনিল মিশ্র নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এরপর এসআইটি তাঁদের হেফাজতে নিয়ে মন্দিরের অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। জিজ্ঞাসাবাদে চম্পত রাই সমস্ত অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তিনি জানান, তাঁর নিজস্ব অভিযোগ ও উদ্যোগেই সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল। অনুদান সংগ্রহে কোনো ধরনের অনিয়ম রোধ করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব ছিল এবং বিষয়টির কথা জানতে পেরেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে জানান তিনি।
SIT গঠন ও তদন্ত প্রক্রিয়া
রাজ্য সরকারের নির্দেশে গত ১৩ জুন এই তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছিল। লখনউয়ের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় বিশ্বাস পান্ত এই প্যানেলের নেতৃত্ব দেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য ছিলেন রেঞ্জ আইজি কিরণ এস এবং বিশেষ সচিব (অর্থ) নীল রতন কুমার। গত ২৩ জুন এই তদন্তকারী দল সরকারের কাছে তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেয় এবং বেশ কিছু কঠোর সুপারিশ পেশ করে।
এফআইআর এবং গ্রেফতারি
সিটের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রাস্টের সদস্য কৃষ্ণমোহন শ্রী রাম জন্মভূমি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে গত ২৫ জুন এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। এই মামলায় মোট আটজন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন— অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লভকুশ মিশ্র, মনীশ কুমার যাদব, করুণেশ পান্ডে, রমাশঙ্কর মিশ্র, সুভাষ শ্রীবাস্তব, রাম শঙ্কর যাদব ওরফে টিনু। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং দুর্নীতি দমন আইনের ১৩(১)(এ) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই এই সমস্ত গ্রেফতারি ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
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