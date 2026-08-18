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বড় স্বস্তি রাম মন্দির ট্রাস্টে! অনুদান চুরির মামলায় ক্লিন চিট পেলেন চম্পত রাই

Ram Mandir Donation Case: অযোধ্যার রাম মন্দির অনুদান চুরির মামলায় বড় স্বস্তি পেলেন ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই ও অনিল মিশ্র। বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি-র চূড়ান্ত রিপোর্টে তাঁদের দুজনকে সম্পূর্ণ ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ স্বরাষ্ট্র দফতর সোমবার এই চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:27 AM IST
বড় স্বস্তি রাম মন্দির ট্রাস্টে! অনুদান চুরির মামলায় ক্লিন চিট পেলেন চম্পত রাই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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