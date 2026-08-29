/বন্দে ভারত গিয়ে মারল কাঠভর্তি ট্রাক্টরকে, বিকট শব্দ, যাত্রীদের প্রবল আর্তনাদে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল বন্দে ভারত একপ্রেস। বিপুল গতিতে বন্দে ভারত গিয়ে মারল একটি ট্রাক্টরকে। প্রবল ধাক্কায় চিত্কার জুড়ে দেন যাত্রীরা। তবে ভালো খবর হল, ওই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। চালকের তত্পরতায় রক্ষা পেলেন যাত্রীরা।
কী হয়েছিল? শুক্রবার রাতে রাঁচি থেকে পাটনা যাচ্ছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ট্রেনে গতি যথেষ্টই ছিল। চারহি ও বাসে স্টেশনের মধ্য়ে লাইনের উপরে চলে আসে একটি কাঠ বোঝাই ট্রাক্টর। ওই ধাক্কায় খুব অল্পই ক্ষয়ক্ষতি হয় ট্রেনের। বিপদ বুঝেই তত্পরাতার সঙ্গে ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। ওই ঘটনার জেরে দুর্ঘটনাস্থলে বন্দে ভারত আটকে থাকেন প্রায় ৪১ মিনিট। খবর পেয়েই পুলিস ও স্থানীয় মানুষজন ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যান।
ট্রেনটি থামার পর একটি টেকনিক্যাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনটি পরীক্ষা করে দেখে। নিরাপত্তার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি রুট পরিষ্কার করার পর ট্রেনটি পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। গভীর রাতের এই দুর্ঘটনায় ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে, দুর্ঘটনায় কেউ আহত হননি জানতে পেরে সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।
এমনই এক ঘটনার পর রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। কীভাবে বন্দে ভারতের মতো একটি ট্রেনের লাইনে একটি ট্রাক্টর উঠে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেথে। নিরাপত্তার এই গাফিলতিকে অত্যন্ত কড়া চোখে দেখছে রেল প্রশাসন। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্র্যাক্টর-ট্রলির চালক কে ছিলেন এবং গভীর রাতে তিনি রেললাইনের এত কাছে কী করছিলেন, পুলিশ ও রেল কর্মকর্তারা যৌথভাবে তা তদন্ত করছেন। বর্তমানে রেললাইনটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
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