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বন্দে ভারত গিয়ে মারল কাঠভর্তি ট্রাক্টরকে, বিকট শব্দ, যাত্রীদের প্রবল আর্তনাদে...

Vande Bharat Express collied tractor: ট্রেনটি থামার পর একটি টেকনিক্যাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনটি পরীক্ষা করে দেখে। নিরাপত্তার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:52 PM IST
বন্দে ভারত গিয়ে মারল কাঠভর্তি ট্রাক্টরকে, বিকট শব্দ, যাত্রীদের প্রবল আর্তনাদে...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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