Zee News Bengali
Minor rape survivor: যার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, ধর্ষিতা কিশোরীকে তারই বাড়িতে পাঠানোর গুরুতর অভিযোগ উঠল শিশু কল্যাণ কমিটি বা CWC-র বিরুদ্ধে। এর পরে ১৫ বছরের কিশোরীটির উপরে আরও আরও যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 4, 2025, 07:06 PM IST
Rape Survivor Assaulted Again: প্রশাসনই ধর্ষকের বাড়ি পাঠাল কিশোরীকে, জামিনে মুক্ত বর্বরের নখদাঁতে ফালাফালা ফের...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নারী নির্যাতনের অন্য চিত্র দেখল মধ্যপ্রদেশ। কিশোরীকে ধর্ষণের (Minor rape survivor) অভিযোগ উঠেছিল এক যুবকের বিরুদ্ধে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া সেই যুবকের বাড়িতেই নির্যাতিতাকে পাঠিয়ে দিল স্থানীয় শিশুকল্যাণ কমিটি! ১৫ বছরের কিশোরীকে জোর করে ধর্ষকের বাড়িতে পাঠানোর অভিযোগ উঠল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। সেখানে ফের ওই কিশোরীকে অভিযুক্ত ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

স্কুল থেকে আচমকা বেপাত্তা 

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ জানুয়ারি। ওই দিন পান্না জেলার ছতরপুর থানা এলাকায় স্কুল থেকে ফেরার পথে কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায়। স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। তার পরিবার স্থানীয় থানায় সে নিখোঁজ বলে অভিযোগ দায়ের করে।

হরিয়ানা থেকে উদ্ধার 

ঠিক এক মাস পর অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি কিশোরীকে হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে দেখা যায়। কিশোরীকে অপহরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে যুবককে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। অন্যদিকে কিশোরীকে উদ্ধার করে পান্না জেলার শিশুকল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাব পান্নার ওয়ান স্টপ সেন্টারে রাখা হয়। ওই যুবকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন থেকে শিশু-সুরক্ষার POCSO ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। অপহরণ এবং ধর্ষণের মামলাও যুক্ত করা হয়। তাকে জেলে পাঠানো হয়। প্রথমে পান্নার কোতোয়ালি থানায় রাখা হয় তাকে। পরে জাঝর নগরের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

এরপরই নাটকীয় মোড়

কিশোরীর সুস্থতার দায়িত্ব নেয় সিডব্লিউসি। নিয়ম ভেঙে শিশুকল্যাণ কমিটি কিশোরীকে অভিযুক্তের বৌদির বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। অভিযুক্তের এই বৌদিই আবার কিশোরীর তুতো দিদি। এদিকে জেল থেকে ছাড়া পান অভিযুক্ত। ফিরে এসেই বৌদির বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে দ্বিতীয়বার ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।

কী ভাবে কিশোরীকে অভিযুক্তের বাড়িতে পাঠানো হল, তা নিয়েই হুলস্থুল পড়ে যায়। পুলিসের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওয়ান স্টপ সেন্টারের কর্মীরা। আইন অনুযায়ী এই অপরাধ রিপোর্ট করার কথা ছিল জেলা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন কর্তাদের। তাঁরাও তথ্য গোপন করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, কিশোরীর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে শিশুকল্যাণ কমিটি। মহিলা এবং শিশুকল্যাণ দফতরের কাছ থেকে কোনও পরামর্শও নেওয়া হয়নি বলে তদন্তে উঠে এসেছে। 

Tags:
Madhya Pradesh rape survivorMadhya PradeshChild welfare committeePanna districtFIR against officials
