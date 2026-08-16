VIRAL VIDEO: 'কী করছেন'! ১৭-র শরীরে কামাতুর স্পর্শ...চলন্ত বাইকে চরম অশালীনতা ড্রাইভারের, ভিডিয়ো ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবারও খবরে Rapido! দেশের বৃহত্তম অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক-ট্যাক্সি অ্যাগ্রিগেটরের ফের মুখে কালী। সংস্থারই এক বাইক চালকের বিরুদ্ধে শারীরীক হেনস্থার অভিযোগ ১৭ বছরের এক নাবালকের। উত্তরপ্রদেশের শিউরে ওঠা ঘটনা। সেই কিশোর রাইড চলাকালীনই ভিডিয়ো করেছে। তার অভিযোগ ওই বাইক চালক তার ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর জায়গার হাত দিচ্ছিলেন। সে নিজেকে রক্ষা করারই চেষ্টা করছিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আনতেই সে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো শেয়ার করেছে এবং পোস্টে র্যাপিডোকেও ট্যাগ করেছে। ভাইরাল ক্লিপ অনুযায়ী এই ঘটনা ১৪ অগাস্টের। ঘটেছিল। ব্যাপক ভাবে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ায় র্যাপিডোও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়েছে সংস্থা। কোম্পানিটি ওই চালককে প্ল্যাটফর্ম থেকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। যদিও এই ভিডিয়োর সত্য়তা জি ২৪ ঘণ্টা যাচাই করেনি। ভাইরাল ভিডিয়োর ভিত্তিতেই প্রতিবেদন।
র্যাপিডো যা জানিয়েছে
'আপনার সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আমরা বুঝি যে এমন পরিস্থিতিতে আপনি অত্যন্ত অস্বস্তি ও মনঃকষ্ট বোধ করতে পারেন। ফোনে আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি এবং সংশ্লিষ্ট ক্যাপ্টেনকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে স্থায়ী ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রাহকের নিরাপত্তা বা মর্যাদাহানি ঘটায়, এমন কোনও আচরণ আমাদের কাছে কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আপনার আস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিই এবং আমাদের প্ল্যাটফর্ম যাতে সবার জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক থাকে, তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকব। আরও কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে আমরা স্রেফ এক ডিএম দূরে।'
নেটপাড়ায় আগুন জ্বলছে
ঘটনা দ্রুতই ভাইরাল হয়েছে। নেটিজেনরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। র্যাপিডোকে আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি তাঁদের। কেউ লিখলেন, 'ছেলেরাও নিরাপদ নয়, মেয়েরাও নিরাপদ নয়, তাহলে এই দেশে আসলে নিরাপদ কে? আর যদি কেউই নিরাপদ না হয়, তাহলে বিচার বিভাগ কী করছে?' আবার কারোর মত, 'ভারতে কি যৌন অপরাধীদের কোনও রেজিস্ট্রি আছে?' এক নেটিজেন লিখলেন, 'ভাবুন তো, এমন জঘন্য ঘটনার শিকার হয়ে মেয়েদের কেমন লাগবে? কারোর সংযোজন, 'শুধু এই ঘটনাটিই নথিবদ্ধ হয়েছিল বলেই শেষমেশ ওই অপরাধী তার চাকরিটা হারাল। ভাবুন তো, এর আগে সে কতজনকে হেনস্থা করেছে! আর তারা তখন মুখ খোলেনি। মুখ খোলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই সাহসী!' আরেকজন বললেন, 'ভারতীয় পুরুষদের কী হয়েছে বলুন তো!'। অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক বা ট্যাক্সিতে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আজ আর নতুন নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই প্রায়ই এরকম খবর আসে।
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