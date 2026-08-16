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VIRAL VIDEO: 'কী করছেন'! ১৭-র শরীরে কামাতুর স্পর্শ...চলন্ত বাইকে চরম অশালীনতা ড্রাইভারের, ভিডিয়ো ভাইরাল

VIRAL VIDEO: এক রোমহর্ষক ভিডিয়োতে কেঁপে গিয়েছে নেটপাড়া। দেখা গিয়েছে যে র‍্যাপিডোর ড্রাইভার এক নাবালককে হেনস্থা করছেন! তাঁকে আপত্তিকর ভাবে স্পর্শ করছেন বারবার। এ বিষয়ে র‍্যাপিডোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ক্যাপ্টেনকে প্ল্যাটফর্ম থেকে স্থায়ী ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

Reported BySubhapam Saha
Published: Aug 16, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:54 PM IST
VIRAL VIDEO: 'কী করছেন'! ১৭-র শরীরে কামাতুর স্পর্শ...চলন্ত বাইকে চরম অশালীনতা ড্রাইভারের, ভিডিয়ো ভাইরাল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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