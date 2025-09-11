English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
RJD Leader Death: সামনেই বিধানসভা ভোট! তার আগেই হেভিওয়েট নেতাকে গুলিতে ঝাঁঝরা... রক্তাক্ত অবস্থায়...

Bihar RJD Leader Shot Dead: আর কয়েক মাস পরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বাড়ির সামনে আরজিডি নেতাকে গুলি করে খুন। ঘটনাটি ঘটে পটনায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 11, 2025, 10:30 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটের আগে ভয়ংকর ঘটনা! গুলিতে ঝাঁঝরা করা হল হেভিওয়েট নেতাকে। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা রাজকুমার রাইকে বুধবার রাতে দুই দুষ্কৃতি গুলি মেরে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি পটনার।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে চিত্রগুপ্তের মুন্নাচক এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। সূত্রের খবর, রাঘোপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে রাজকুমার রাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। তবে প্রাথমিক ধারণা, জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে আরজিডি নেতাকে খুন করা হয়েছে। রাজকুমার জমি সংক্রান্ত ব্যবসার কাজে জড়িত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে, বুধবার রাত ১০টা নাগাদ।

জানা গিয়েছে, বৈশালি রাঘোপুরের বাসিন্দা রাজকুমার রাই। ঘটনার দিন তিনি কোনও কাজে চার চাকা গাড়িতে করে বেরিয়েছিলেন। ফেরার সময় বাড়ির ঠিক সামনের রাস্তায় একটি দোকান থেকে খাবার কিনতে গাড়ি থেকে নামেন RJD নেতা। সেই সময় দুষ্কৃতিরা তাঁকে লক্ষ্য ছয়টি গুলি চালায়। যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক পা দূরেই চিত্রগুপ্ত নগর থানা।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত অবস্থায় রাজকুমারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে চিকিত্‍সকেরা নেতাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিস আরও জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে ছয়টি গুলির কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে পুলিস দেখে অভিযুক্তরা রাজকুমারকে গুলি করে মেরে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই পুলিস দুষ্কৃতিদের ধরতে তদন্তে নেমে পড়েছে। অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ফরেনসিক টিম পৌঁছে গিয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
RJD leader shot dead in PatnaRJD leader shot deadAllah RaiRajkumar Rai
