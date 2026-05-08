Mumbai Shocker: সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবুজ: তরমুজ নয়, ইঁদুর মারার বিষেই মৃত্যু মুম্বইয়ের একই পরিবারের ৪ জনের

Mumbai Death: মুম্বইয়ের ওই পরিবারটি আসলে ইঁদুর মারার বিষক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন। তাঁদের খাওয়া তরমুজে এবং শরীরের অঙ্গে 'জিঙ্ক ফসফাইট' পাওয়া গেছে। ময়নাতদন্তে মৃতদের হার্ট ও মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক সবুজ রঙের দেখা গিয়েছে। এটি দুর্ঘটনা নাকি কেউ ইচ্ছা করে বিষ মিশিয়েছে, পুলিস তা খতিয়ে দেখছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 8, 2026, 03:33 PM IST
Mumbai Shocker: সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবুজ: তরমুজ নয়, ইঁদুর মারার বিষেই মৃত্যু মুম্বইয়ের একই পরিবারের ৪ জনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের সেই একই পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। ফরেনসিক পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, তাঁদের মৃত্যু কোনও সাধারণ খাদ্য বিষক্রিয়ায় নয়, বরং শরীরে অত্যন্ত বিষাক্ত 'জিঙ্ক ফসফাইট' (Zinc Phosphite)-এর উপস্থিতির কারণে হয়েছে। এই রাসায়নিকটি মূলত ইঁদুর মারার বিষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গত সপ্তাহে আব্দুল্লাহ ডোকাদিয়া (৪৫), তাঁর স্ত্রী নাসরিন (৩৫) এবং দুই মেয়ে জয়নাব (১৩) ও আয়েশা (১৬) বাড়িতে এক ডিনারের আয়োজন করেছিলেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তাঁরা মটন বিরিয়ানি খান। আমন্ত্রিতরা চলে যাওয়ার পর রাত ১টা নাগাদ পরিবারটি তরমুজ খেয়েছিল। ভোর ৫টা থেকে প্রত্যেকেরই তীব্র বমি ও ডায়রিয়া শুরু হয়।  প্রথমে পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের দ্রুত জেজে হাসপাতালে (JJ Hospital) ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ বছর বয়সী ছোট মেয়ে জয়নব সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ মারা যায়। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে স্ত্রী নাসরিন এবং বড় মেয়ে আয়েশাও প্রাণ হারান।

তদন্তে নেমে চিকিৎসকরা এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছু অবাক করা তথ্য পেয়েছেন। ময়নাতদন্তের সময় দেখা গেছে যে মৃতদের মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড এবং অন্ত্রের মতো অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। এই লক্ষণটি তীব্র বিষক্রিয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে। মৃতদের পাকস্থলী এবং তাঁদের খাওয়া তরমুজের অবশিষ্টাংশে 'জিঙ্ক ফসফাইট'-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। পরিবারের কর্তা আব্দুল্লাহ ডোকাডিয়ার শরীরে 'মরফিন' পাওয়া গিয়েছে। এটি কোনও চিকিৎসার কারণে নাকি অন্য কোনও রহস্যজনক কারণে তাঁর শরীরে ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

তদন্তকারীরা এখন নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন যে, ইঁদুর মারার এই বিষ তরমুজে কোনওভাবে ভুলবশত মিশে গিয়েছিল, নাকি পরিকল্পনা করে কেউ ফলের ভেতরে এটি ইনজেক্ট করেছিল। উল্লেখ্য যে, ওই রাতে যে আত্মীয়রা তাঁদের সঙ্গে মটন বিরিয়ানি খেয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিষক্রিয়াটি শুধুমাত্র রাতের ওই তরমুজ থেকেই ছড়িয়েছে। পুলিস বর্তমানে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

