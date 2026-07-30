/রেশনের নিয়মে বড়সড় বদল! রাজ্যের নির্দেশ খারিজের পথে কেন্দ্র

রাজীব চক্রবর্তী: রেশনে চোখে মণি (আইরিস) স্ক্যান বাধ্যতামূলক নয়। রাজ্য সরকারের নির্দেশ খারিজের পথে কেন্দ্র। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজ্য খাদ্য দপ্তরের ওই নির্দেশ বর্তমান নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সূত্রের খবর তেমনই।
গত ১৩ জুলাই রাজ্যের খাদ্য সচিব জগদীশ মীনা নির্দেশ জারি করে জানান, রেশন তুলতে আইরিস স্ক্যান বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কিন্তু আধার আইনের বিধান অনুযায়ী, বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আঙুলের ছাপ নেওয়াই বাধ্যতামূলক। আঙুলের ছাপ না মিললে তবেই ওটিপি বা আইরিস স্ক্যানের মতো বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই নির্দেশের বৈধতা নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিবের দ্বারস্থ হয় অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসুর দাবি, কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব স্পষ্ট জানিয়েছেন, আইরিস স্ক্যান বাধ্যতামূলক করা যায় না। রাজ্য সরকারকে ওই নির্দেশ প্রত্যাহারেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ফলে আপাতত আগের নিয়মেই আঙুলের ছাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক যাচাই করে রেশন দেওয়ার প্রক্রিয়া বহাল থাকবে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে কলকাতায় এসে রাজ্যের খাদ্য সচিব জগদীশ মীনার সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকে বসতে পারেন কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব।
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