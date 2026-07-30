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রেশনের নিয়মে বড়সড় বদল! রাজ্যের নির্দেশ খারিজের পথে কেন্দ্র

West Bengal Ration System: আগামী সপ্তাহে কলকাতায় এসে রাজ্যের খাদ্য সচিব জগদীশ মীনার সঙ্গে  বৈঠকে বসতে পারেন কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:35 PM IST
রেশনের নিয়মে বড়সড় বদল! রাজ্যের নির্দেশ খারিজের পথে কেন্দ্র
Image Credit: রেশনের নিয়মে বড়সড় বদল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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