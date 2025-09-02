English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
MP hospital rat bites: গত সপ্তাহে ভূমিষ্ঠ দুই নবজাতককে রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে অন্যতম মহারাজা যশোয়ান্তরাও চিকিৎসালয় (MYH)-এর নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (NICU) ভর্তি করা হয়েছিল।

Sep 2, 2025
MadhyaPradesh Hospital horror: ইন্দৌরে হরর! সরকারি হাসপাতালে ICU খুনে ইঁদুরের ঠেক, ২ সদ্যোজাতর মাথা-ঘাড়-আঙুল চিবিয়ে... ইশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মধ্যপ্রদেশের (MadhyaPradesh) ইন্দোরের সরকারি হাসপাতালের (Govt Hospital ICU) তে ইঁদুরের কামড়ে দুই নবজাতক আহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।

গত সপ্তাহে ভূমিষ্ঠ দুই নবজাতককে রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে অন্যতম মহারাজা যশোয়ান্তরাও চিকিৎসালয় (MYH)-এর নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (NICU) ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালের নার্সিং দল আহত শিশুদের দেখতে পেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায়। এরপর হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ইঁদুর শিশুদের দোলনার কাছে লাফালাফি করছে।

প্রথম ঘটনাটি রবিবার এবং দ্বিতীয়টি সোমবার ঘটে। হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. অশোক যাদব নিশ্চিত করেছেন যে পাঁচ বছর আগে শেষবার হাসপাতালে ইঁদুর দমন অভিযান চালানো হয়েছিল। তিনি বলেন, 'গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইঁদুর একটি শিশুর আঙুল কামড়েছে, এবং অন্য একটি শিশুর মাথা ও কাঁধে কামড়েছে। শিশু দুটি এখন নিরাপদ এবং তাদের continuous চিকিৎসার মধ্যে রাখা হয়েছে। আমরা শীঘ্রই পুরো হাসপাতালে একটি ইঁদুর দমন অভিযান চালাব। আমরা শিশুদের আত্মীয়-স্বজনদেরও হাসপাতালে খাবার আনতে বারণ করেছি, কারণ খাবার ইঁদুরকে আকর্ষণ করে।'

আরেকজন সিনিয়র ডাক্তার, ডা. ব্রজেশ লাহুতি বলেন, 'হাসপাতালের ভেতরে ইঁদুরের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছি, লোহার জাল লাগানো হচ্ছে এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য একটি ইঁদুর দমন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।'

 

