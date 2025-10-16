Rave party busted: ১৪ জন মহিলা! ৫০ জন মিলে একসঙ্গে রিসর্টে তখন...উদ্দাম...হাতেনাতে ধরা পড়ল কেলেঙ্কারি কাণ্ড!
Rave party busted in Hyderabad: ধৃত ১৪ জন মহিলা সহ ৫০ জন সবাই... ঘটনাস্থল থেকে পুলিস মাদক, বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাদকের নেশায় তখন চুর সবাই। চলছে উদ্দাম ফুর্তি। হুল্লোড়। ঠিক সেইসময়ই হানা দিল পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রিসর্টে হানা দিল পুলিস। ১৪ জন মহিলা সহ ৫০ জন মিলে সেই রিসর্টে তখন... হাতেনাতে ধরা পড়ল কেলেঙ্কারি কাণ্ড! ৫০ জনকেই গ্রেফতার করল পুলিস। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরবাদের কাছে।
রিসর্টটি ব্যবসায়ী কে চন্দর রেড্ডির। সেই রিসর্টেই চলছিল রেভ পার্টি। ডিলারদের বিনোদন ও পুরস্কৃত করার জন্যই এই রেভ পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। ধৃত ১৪ জন মহিলা সহ ৫০ জন সবাই সেই সার কোম্পানির কর্মচারী। ঘটনাস্থল থেকে পুলিস মাদক, বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিস মামলা রুজু করেছে।
প্রসঙ্গত, এই সফল অভিযান হায়দরাবাদ পুলিসের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করল। রেভ পার্টির বিরুদ্ধে নিরলস অভিযান চালিয়ে আসছে হায়দরাবাদ পুলিস। এক সপ্তাহ আগেই গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিস হায়দরাবাদের কাছে আরও একটি রেভ পার্টিতে হানা দেয়। সেখান থেকে ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে আবার ২২ জন নাবালক ছিল। মদ্যপান ও মাদক সেবনের সময় হাতেনাতে ধরা হয় তাদের।
আরও পড়ুন , Papa has been killed: 'মা বাবাকে মেরে ফেলেছে!' ৮-র ছেলেই ধরিয়ে দিল বাবার 'খুনি' মাকে...
আরও পড়ুন, Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)