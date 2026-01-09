NBFCs Closure: বিপদআপদে লোন দিত, ৩৫ সংস্থাকে বন্ধই করে দিল RBI! তালিকায় আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো? এবার...

NBFCs Closure: বিপদআপদে লোন দিত, ৩৫ সংস্থাকে বন্ধই করে দিল RBI! তালিকায় আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো? এবার...
RBI order to close NBFCs: আরবিআই-এর নির্দেশ অনুযায়ী, এই কোম্পানিগুলো এখন থেকে আরবিআই আইন, ১৯৩৪-এর ৪৫-আই ধারার ক্লজ (এ)-তে সংজ্ঞায়িত নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFI) হিসেবে আর কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না। আরবিআই জানিয়েছে যে, বাতিল করা কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই দিল্লি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (NCR) কেন্দ্রিক। অল্প কিছু কোম্পানি এনসিআর-এর বাইরে অবস্থিত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনীয়তা মেনে না চলার কারণে ৩৫টি নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানির (NBFC) রেজিস্ট্রেশন (CoR) বাতিল করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জানিয়েছে যে, এই কোম্পানিগুলো এখন থেকে আর কোনো নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না। কোনও আর্থিক লেনদেন করার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রেগুলেটরি স্ট্যাটাস বা বৈধতা যাচাই করে নেওয়ার জন্য আরবিআই জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়েছে।
৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে সমস্ত নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানিকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।
আইনি ভিত্তি: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪-এর ধারা 45-IA(6) অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
প্রভাব: তালিকাভুক্ত ৩৫টি কোম্পানি আর আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা করতে পারবে না।
নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি (NBFC) সম্পর্কে:
ধরণ: এটি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ বা ২০১৩-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এরা ঋণ প্রদান, শেয়ার, বন্ড এবং সরকারি সিকিউরিটিজ কেনাবেচার মতো কাজ করে।
নিয়ন্ত্রণ: এগুলো মূলত আরবিআই আইন, ১৯৩৪-এর অধীনে আরবিআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
নিবন্ধন: ধারা ৪৫-আইএ অনুযায়ী, আরবিআই থেকে শংসাপত্র (CoR) না পাওয়া পর্যন্ত কোনো NBFC ব্যবসা শুরু করতে পারে না।
ন্যূনতম মূলধন (NOF): বর্তমানে নিবন্ধনের জন্য একটি NBFC-র ন্যূনতম ১০ কোটি টাকা নেট ওন্ড ফান্ড (NOF) থাকতে হয়। নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্ষেত্রে এটি বেশি হতে পারে।
ব্যাঙ্কের সাথে মূল পার্থক্য: আরবিআই NBFC-গুলোর উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যা তাদের সাধারণ ব্যাঙ্কের থেকে আলাদা করে:
তারা গ্রাহকদের থেকে ডিমান্ড ডিপোজিট (চাহিবা মাত্র ফেরতযোগ্য আমানত) নিতে পারে না।
তারা আরবিআই-এর পেমেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম (PSS)-এর অংশ নয়।
NBFC-তে আমানতকারীরা DICGC-এর বিমা সুবিধা (Deposit Insurance) পান না।
শ্রেণিবিভাগ: কাজের ধরণের ভিত্তিতে NBFC-গুলোকে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট কোম্পানি (ICC), হাউজিং ফিন্যান্স কোম্পানি (HFC), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স কোম্পানি (IFC) এবং কোর ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (CIC)-তে ভাগ করা হয়। এছাড়াও আমানত গ্রহণের ভিত্তিতে এগুলোকে 'ডিপোজিট-টেকিং' এবং 'নন-ডিপোজিট-টেকিং' হিসেবেও ভাগ করা হয়।
স্বেচ্ছায় শংসাপত্র সমর্পণ করা ১৬টি কোম্পানি:
এ ছাড়া ১৬টি NBFC স্বেচ্ছায় তাদের নিবন্ধকরণ শংসাপত্র (CoR) জমা দিয়েছে। এর কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:
১. NBFC ব্যবসা থেকে সরে আসা:
ধর্মেশ স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড, মুম্বাই
মিলেনিয়াম হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সেলেস্টিয়াল কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
দময়ন্তী ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চেন্নাই
লিকুইড পেপার ফিনসার্ভ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
পিয়ারলেস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, কলকাতা
পার্ক অ্যাভিনিউ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, মুম্বাই
অরবিন্দ ওভারসিজ প্রজেক্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
২. অনিবন্ধিত কোর ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (CIC)-এর মানদণ্ড পূরণ করা:
শ্যাম বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, জয়পুর
শ্রুতি ফিনসেক প্রাইভেট লিমিটেড, কানপুর
সীতা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, রায়পুর
৩. একীভূতকরণ (Merger), বিলুপ্তি বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আইনি অস্তিত্ব হারানো:
এডেলউইস রিটেইল ফিন্যান্স লিমিটেড, মুম্বাই
সুপার কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সিলফিক্স ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
শক্তি ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
যদুকা ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, কলকাতা
বাতিল হওয়া ৩৫টি কোম্পানির তালিকা:
১. সত্য প্রকাশ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, জবলপুর
২. এ জি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৩. এএলবি লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেড, নয়াদিল্লি
৪. এটিএম ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৫. কর্পোরেট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৬. ডিসিসিভ ফিন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৭. ডিভাইন ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৮. লিবার্টি সেলস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৯. পার্লস হায়ার পারচেজ কর্পোরেশন লিমিটেড, দিল্লি
১০. কোয়াসার ইন্ডিয়া ফিনক্যাপ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
১১. সানলাইফ সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
১২. সানরাইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড, দিল্লি
১৩. সুইটো ফিন্যান্স অ্যান্ড এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
১৪. ত্রিবেণী বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
১৫. টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি মার্কেটিং লিমিটেড, দিল্লি
১৬. ইউনিট্রন ফিনলিজ লিমিটেড, দিল্লি
১৭. বীরা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিনলিজ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
১৮. বিনি ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
১৯. শিবম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড, মুম্বাই
২০. আদিনাথ ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
২১. অগ্রোহা সেভিংস লিমিটেড, দিল্লি
২২. আহুসনস ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
২৩. অল্টার ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
২৪. অ্যাসোসিয়েটেড লিজিং লিমিটেড, দিল্লি
২৫. আটলান্টিক লিজিং লিমিটেড, দিল্লি
২৬. বি এইচ এল ফরেক্স অ্যান্ড ফিনলিজ লিমিটেড, দিল্লি
২৭. ভরতপুরিয়া ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, দিল্লি
২৮. দাদা দেব ফিন্যান্স অ্যান্ড লিজিং প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
২৯. ইস্ট দিল্লি লিজিং প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৩০. ইকোনমিক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৩১. ইএসএন ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড, দিল্লি
৩২. এফএমআই ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৩৩. গণপতি ফিনক্যাপ সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৩৪. গুডওয়ার্থ সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
৩৫. গোপাল ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি
