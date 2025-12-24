RBI: অ্যাকাউন্টে খুলে আর যাননি, কয়েকটা টাকা পড়ে আছে? RBI-এর বড় নির্দেশ! সব টাকা ফেরাবে ব্যাংক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dec 24, 2025, 06:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। কিন্তু বহু বছর হয়তো সেই অ্যাকাউন্টে কোন লেনদেন হয় না। অথচ কিছু টাকা রয়ে গিয়েছে। কোনও অ্য়াকাউন্টে যদি টানা ২ বছর কোন লেনদেন না হয়, সেক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) 'নিষ্ক্রিয়' (Dormant Account) হয়ে যায়। তবে চাইলে কিন্তু জমানো টাকা ফেরতে পেতে পারেন।

ডিজিটাল যুগে এখন বেশিরভাগ মানুষই অনলাইন লেনদেনে অভ্যস্ত। নগদ টাকার জন্য হয়তো ব্যাংকে যেতে হয় না। কিন্তু অ্য়াকাউন্ট না থাকলে  অনলাইনে লেনদেন করা সম্ভব নয়। কারণ, দিনের শেষে আপনি যদি কাউকে অনলাইনে টাকা দেন, সেই টাকা ব্য়াংক অ্যাকাউন্ট খেকেই কাটা যায়, আবার কেউ আপনাকে টাকা দিলেও একই ব্যাপার। টাকা আপনার ব্য়াংক অ্যাকাউন্টেই জমা পড়ে। 

ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতেই হয় না। সেই অ্যাকাউন্টটিকে সক্রিয় রাখতে গেলে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয় গ্রাহকদের।  প্রায়ই দেখা যায়, চাকরি পরিবর্তন, শহর বদল বা নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার পর পুরনো অ্য়াকাউন্টের কথা ভুলে যান গ্রাহকরা। কেন অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় হয়? ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে যদি কোনও অ্যাকাউন্টে লেনদেন না হয়, তবে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা  RBI-এর 'ডিপোজিটর এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস' (DEA) ফান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ব্যাংক। সেই টাকা কিন্তু হারিয়ে যায় না। বরং গ্রাহক বা তাঁর আইনত উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে  যেকোনও সময়ে টাকা দাবি করতে পারেন।

পুরনো অ্য়াকাউন্টে জমানো টাকা ফেরতের পদ্ধতি
---
ব্যাংকে যে শাখা অ্যাকাউন্ট, সেই শাখাতেই যেতে হবে, এমন নয়। নির্দিষ্ট ব্য়াংকের যেকোনও শাখাতেই যোগাযোগ করতে পারেন। নির্দিষ্ট এক ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। লাগবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো পরিচয়পত্রও। নথি যাচাইয়ে পর আপনার টাকা সুদ-সহ(যদি প্রযোজ্য হয়) ফেরত পেয়ে যাবেন।

এখন আপনার পুরনো অ্যাকাউন্টে আদৌ টাকা আছে কিনা, তা জানবেন কী করে? চলতি বছরের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাম্পের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে পারেন। আবার  RBI-র UDGAM পোর্টালে গিয়ে নিজের নাম, ব্যাংকের নাম, প্যান কার্ড নম্বর বা জন্মতারিখ দিয়ে সার্চও করতে পারেন। সময় লাগবে কয়েক মিনিট। জেনে যাবেন,  কোনো ব্যাংকে আপনার নামে কোনো দাবিহীন টাকা জমা রয়েছে কিনা।

