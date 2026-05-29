/RBI Plastic Banknotes: কাগজ নয় প্লাস্টিক, নোটে এবার বিরাট পরিবর্তন? বড় সিদ্ধান্তের পথে RBI

RBI plastic banknotes: কাগজের বদলে প্লাস্টিক নোট আনছে রিজার্ভ ব্যাংক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে দিন দিন নগদ টাকার চাহিদা রেকর্ড হারে বাড়ছে। এরই সঙ্গে নোট ছাপানোর বিপুল খরচ সামলাতে নাজেহাল দেশ। এই দুই সমস্যার সমাধানে বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)। কাগজের নোটের বদলে প্লাস্টিক বা ‘পলিমার’ নোট আনার বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে RBI। সম্প্রতি পটনা ও মুম্বইতে অনুষ্ঠিত রিজার্ভ ব্যাংকের দুটি বোর্ড মিটিংয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
কাগজের নোটের তুলনায় প্লাস্টিক নোটের উৎপাদন খরচ যেমন কম, তেমনই এর স্থায়িত্ব বা আয়ু অনেক বেশি। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সূত্র জানিয়েছে, দেশের এটিএম (ATM) মেশিনগুলোকে প্লাস্টিক নোট লেনদেনের উপযোগী করে তোলার মতো প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সক্ষমতা এখন ভারতের রয়েছে। খুব শীঘ্রই পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট প্রজেক্ট) এই পলিমার নোট বাজারে ছাড়া হতে পারে।
কেন এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ভাবছে RBI?
রিজার্ভ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে নগদ টাকার ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে।
১) গত অর্থবর্ষে (FY25) নোট ছাপানোর খরচ এক ধাক্কায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে যেখানে খরচ হত ৫,১০১.৪ কোটি টাকা, সেখানে গত বছর নোট ছাপানো খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৩৭২.৮ কোটি টাকা।
২) বাজারে বাতিল বা নোংরা নোটের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। গত অর্থবর্ষে প্রায় ২,৩৮০ কোটি পিস নোংরা নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, যার সিংহভাগই ছিল ৫০০ এবং ১০০ টাকার নোট।
৩) দেশে ডিজিটাল লেনদেন (UPI) ব্যাপক বাড়লেও, মানুষের মধ্যে নগদ টাকা জমানো বা ব্যবহারের প্রবণতা কমেনি। চলতি বছরের মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাজারে মোট নগদের পরিমাণ রেকর্ড ৪২.৮৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
কয়েন ও ছোট নোটের পরিস্থিতি
বাজারে ১০ ও ২০ টাকার নোটের চাহিদা প্রচুর থাকলেও, মোট টাকার অঙ্কের হিসেবে এদের অবদান খুবই কম (মাত্র ০.৭% এবং ০.৮%)। এমনকী রিজার্ভ ব্যাংক বাজারে ৫ টাকা এবং ২০ টাকার কয়েনের সরবরাহ বাড়িয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে কয়েন ব্যবহারের উৎসাহ কম থাকায় এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি।
উল্লেখ্য, এর আগে ২০১২ সালেও দেশের পাঁচটি শহরে পরীক্ষামূলকভাবে ১০ টাকার প্লাস্টিক নোট চালু করার ছাড়পত্র দিয়েছিল তৎকালীন সরকার। তবে সে সময়ে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রকল্পটি স্থগিত হয়ে যায়। এবার সেই সমস্ত খামতি দূর করে পাকাপাকিভাবে প্লাস্টিক নোট আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক।
