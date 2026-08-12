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বাজারের ১০, ২০ টাকার নোট কি একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? ফিরছে লাইনে দাঁড়িয়ে নোটবন্দির দিন? বিরাট আপডেট RBI এর

RBI to ban 10, 20 rupees notes? আরবিআই জানিয়েছে, প্লাস্টিক নোট ক্রয়ের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাই সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছাতে ঠিক কতটা সময় লাগবে বা উৎপাদন খরচ কেমন হবে, তা পরবর্তীতে জানানো হবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:08 PM IST
বাজারের ১০, ২০ টাকার নোট কি একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? ফিরছে লাইনে দাঁড়িয়ে নোটবন্দির দিন? বিরাট আপডেট RBI এর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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