/বাজারের ১০, ২০ টাকার নোট কি একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? ফিরছে লাইনে দাঁড়িয়ে নোটবন্দির দিন? বিরাট আপডেট RBI এর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে কি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে ১০,২০ টাকার নোট? মানুষের মুখে মুখে এখন এই একটাই কথা। তাহলে কি আবার নোটবন্দির মতো ১০, ২০ টাকার নোট বদল করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে?
ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক--রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI)প্লাস্টিকের নোট বা পলিমার ব্যাংকনোট (Polymer Banknote) চালুর বিষয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন উঠছে।
ভারতীয় বাজারে জাল নোট রুখতে এবং ব্যাংকনোটের স্থায়িত্ব বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে যে আলোচনার প্রক্রিয়া চলছিল, তা এবার বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় বোর্ডের প্রস্তাব ও সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্র সরকার দেশে ১০ টাকা এবং ২০ টাকা মূল্যের পলিমার বা প্লাস্টিকের নোট চালুর নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই সম্পর্কিত চূড়ান্ত তথ্য পেশ করা হয়।
পরীক্ষামূলক প্রয়োগ
১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইনের ২৫ নম্বর ধারার বিধান মেনে এই নতুন ধরনের ব্যাঙ্কনোট চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলক বা পাইলট প্রজেক্ট (Pilot Project) হিসেবে ১০ টাকা ও ২০ টাকা মূল্যের ১ বিলিয়ন করে (সর্বমোট ২ বিলিয়ন) পলিমার নোট বাজারে ছাড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে এগুলি নিয়মিতভাবে বাজারে ব্যাপকভাবে চালু করা হবে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কাগজের ১০ ও ২০ টাকার নোট কি বাতিল হয়ে যাবে?
প্লাস্টিকের নোট বাজারে আসার খবরে সাধারণ মানুষের মনে যে মূল সংশয় ও প্রশ্নটি দানা বেঁধেছে, তা হলো-- বর্তমানে প্রচলিত কাগজের ১০ ও ২০ টাকার নোটগুলি কি তবে বাতিল বা 'ডেমোনেটাইজ' হয়ে যাবে?
এই বিষয়ে কেন্দ্র সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্পষ্টভাবে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, নতুন প্লাস্টিকের নোট চালুর ফলে এখনকার কাগজের ১০ ও ২০ টাকার নোট কিন্তু বন্ধ করা হচ্ছে না।
আগের সব নোট সম্পূর্ণ বৈধ থাকবে এবং নতুন প্লাস্টিকের নোটের পাশাপাশি সমানভাবে বাজারে কেনাকাটায় ব্যবহার করা যাবে। দুটি রূপই বাজারে একসাথে প্রচলিত থাকবে।
আরবিআই জানিয়েছে, প্লাস্টিক নোট ক্রয়ের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাই সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছাতে ঠিক কতটা সময় লাগবে বা উৎপাদন খরচ কেমন হবে, তা পরবর্তীতে জানানো হবে।
কী এই পলিমার বা প্লাস্টিকের নোট? এবং এর বিশেষ সুবিধাসমূহ
সাধারণ কাগজের ফাইবারের পরিবর্তে বিশেষ ধরনের নমনীয় পলিমার সাবস্ট্রেট (প্লাস্টিকজাতীয় উপাদান) দিয়ে এই নোট তৈরি করা হয়। অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশে ইতিমধ্যেই পলিমার নোট সাফল্য পেয়েছে। কাগজের নোটের তুলনায় প্লাস্টিক নোটের বেশ কিছু অসামান্য সুবিধা রয়েছে—
দীর্ঘস্থায়িত্ব: ঘাম, জল বা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কাগজের নোট সহজে ছিঁড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলেও প্লাস্টিকের নোট কাগজের চেয়ে প্রায় ৩ থেকে ৫ গুণ বেশি টেকসই হয়।
পরিচ্ছন্নতা: এই নোটগুলিতে সহজে ময়লা, ধুলোবালি, তেল বা জল আটকায় না। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে এগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।
উন্নত নিরাপত্তা: পলিমার নোটে জটিল স্বচ্ছ উইন্ডো এবং আধুনিক মেটালিক ফিচার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার ফলে এই নোট জাল বা নকল করা প্রায় অসম্ভব।
পরিবেশবান্ধব ও রিসাইক্লিং: পুরোনো বা বাতিল হয়ে যাওয়া প্লাস্টিক নোটগুলিকে গলিয়ে পুনরায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্লাস্টিক পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব।
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