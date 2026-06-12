FACT CHECK: ১০ বছর পর আবার 'নোটবন্দি'? ৩০ জুনের পর দেশে আর চলবে না... তোলপাড় করা আপডেটে তুমুল চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৬ সালের অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (PM Modi) বিরাট ঘোষণা রাতারাতি দেশের আর্থিক ব্যবস্থা প্রবাহকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। ওই তখনই নোটবন্দি শব্দবন্ধের সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয় হয়েছিল। মোদী ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন। নোটবন্দির ১০ বছর পর ফের একবার নোট বাতিলের খবরে তোলপাড় দেশ!
সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা ভারতীয় মুদ্রা নোটের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন যে, আরবিআই কাগজের নোটের বদলে পলিমার বা প্লাস্টিকের নোট চালু করার প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে। যদিও বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলেই মন্তব্য করেন তিনি। সংবাদসংস্থা আইএএনএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মালহোত্রা পলিমার নোটের বিষয়টি বিবেচনা করছেন এবং এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা জানানো হবে।
৩০ জুন থেকে কি আরবিআই কাগজের নোটের পরিবর্তে প্লাস্টিকের নোট চালু করবে?
আরবিআই গর্ভনরের বিবেচনাধীন প্রস্তাবের মধ্যেই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি ভুয়ো বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। ফেক নিউজের চাষ করা প্ল্যাটফর্মগুলি মানুষজনকে জানাচ্ছে যে,আরবিআই কাগজের নোট তুলে নিচ্ছে এবং ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে সেগুলির জায়গায় প্লাস্টিকের নোট চালু হচ্ছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ফ্যাক্ট চেক এই গুজবকে পুরোপুরি ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিয়েছে। পিআইবি এক্স পোস্টে জানিয়েছে, 'আরবিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে কাগজের নোট তুলে নেওয়া বা সেগুলির পরিবর্তে প্লাস্টিকের নোট চালু করার কোনও পরিকল্পনা নেই।' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে এই সংক্রান্ত একাধিক বার্তা ছড়িয়ে পড়ার ফলেই দেশবাসীর মনে বৈধ মুদ্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। আর সেই প্রেক্ষিতেই পিআইবি-র এই পদক্ষেপ।
পিআইবি নোট-বদল নিয়ে কী বলছে জনসাধারণকে?
পিআইবি আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ভাইরাল পোস্টগুলিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাগিয়েছে। এবং জনসাধারণকে আতঙ্কিত না হতে বা গুজব না ছড়াতেই বলেছে। সরকারের তথ্য যাচাইকারী হ্যান্ডেলটি স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃত্রিম বিকল্পের দিকে কোনও রূপান্তর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে না। পিআইবি-র তথ্য যাচাই সংক্রান্ত পোস্টে বলা হয়েছে, 'এই দাবি ভুয়ো।' মিথ্যা দাবির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এমন কোনও পোস্ট ছড়ানো বা শেয়ার না করার আহ্বান পিআইবি-র। যা মিথ্যা দাবির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ভুয়ো পোস্ট ভাইরাল হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। পিআইবি-র ফ্যাক্ট-চেক বিভাগ এক পোস্টে মানুষকে ‘ভুল তথ্যের ফাঁদে পা না দেওয়ার’ এবং সর্বদা সরকারি উৎস থেকে খবর যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছে। পিআইবি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নোডাল সংস্থা, যার কাজ হলো সরকারি নীতি, কর্মসূচি, উদ্যোগ এবং অর্জন সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে তথ্য প্রচার করা। মোদ্দা কথা আগামী ৩০ জুন কোনও কাগজের নোট প্লাস্টিকে বদলাচ্ছে না। যা ছিল সেটাই চলবে। সুতরাং আতঙ্কিত হওয়া বা ভীত হওয়ার বিন্দুমাত্র কোনও কারণ নেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)