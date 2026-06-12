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FACT CHECK: ১০ বছর পর আবার 'নোটবন্দি'? ৩০ জুনের পর দেশে আর চলবে না... তোলপাড় করা আপডেটে তুমুল চাঞ্চল্য

Indian plastic currency: ১০ বছর পর আবার 'নোটবন্দি'? ৩০ জুনের পর দেশে আর চলবে না... তোলপাড় করা আপডেটে এখন তুমুল চাঞ্চল্য

Published: Jun 12, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:21 PM IST
FACT CHECK: ১০ বছর পর আবার 'নোটবন্দি'? ৩০ জুনের পর দেশে আর চলবে না... তোলপাড় করা আপডেটে তুমুল চাঞ্চল্য

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১০ বছর পর আবার 'নোটবন্দি'? ৩০ জুনের পর দেশে আর চলবে না... তোলপাড় করা আপডেট
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