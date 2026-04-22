RBI New e-mandate guidelines: ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট হবে OTP ছাড়াই, অটো-ডেবিটে RBI-এর নয়া নিয়ম-- UPI-এর ক্ষেত্রে কী হবে?

RBI New e-mandate guidelines: ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট হবে OTP ছাড়াই, অটো-ডেবিটে RBI-এর নয়া নিয়ম-- UPI-এর ক্ষেত্রে কী হবে?
No OTP needed for auto-debit up to Rs 15000: ব্যবহারকারীরা একবারের জন্য AFA ব্যবহার করে ই-ম্যান্ডেট নিবন্ধন করতে পারবেন। ১৫০০০ টাকার সীমার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ বা AFA প্রয়োজন হবে। কার্ড, প্রিপেইড পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট এবং UPI-সহ সব ধরনের অটো-ডেবিট পেমেন্টের ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেকারিং ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করতে আর OTP লাগবে না। অটো-ডেবিটের ক্ষেত্রে ই-ম্যান্ডেট নিয়ম আপডেট করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি রেকারিং লেনদেনে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট OTP ছাড়াই সম্পন্ন করা যাবে।
নতুন নিয়ম কী বলছে
নয়া নিয়ম আপডেটের পর, ব্যবহারকারীরা একবারের জন্য AFA ব্যবহার করে ই-ম্যান্ডেট নিবন্ধন করতে পারবেন। এরপর ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত রেকারিং পেমেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে। প্রতিবার OTP দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে এই সীমার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ বা AFA প্রয়োজন হবে। এই নতুন নিয়ম বিভিন্ন পেমেন্ট সিস্টেমে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এর ফলে সাবস্ক্রিপশন, ইউটিলিটি বিল এবং EMI-এর মতো অটো-ডেবিট পেমেন্ট আরও সহজ হবে।
পাশাপাশি, ই-ম্যান্ডেট ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করাও ব্যাংকগুলির জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত OTP ছাড়াই লেনদেন করা যাবে, যদি তা ই-ম্যান্ডেটের আওতায় থাকে।
পেমেন্টের আগে বাতিল করার সুযোগ
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংক বা পেমেন্ট সংস্থাকে লেনদেনের অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে প্রি-ডেবিট অ্যালার্ট পাঠাতে হবে। এতে মার্চেন্টের নাম, টাকার পরিমাণ এবং ডেবিটের তারিখ উল্লেখ থাকবে। এরফলে ভুল বা প্রতারণামূলক লেনদেন হলে গ্রাহকরা আগেই তা বাতিল করতে পারবেন। এছাড়া লেনদেনের পর নোটিফিকেশনও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
নতুন নিয়মের সারসংক্ষেপ
- প্রথম লেনদেন অবশ্যই AFA দিয়ে করতে হবে
- এরপর ১৫,০০০ টাকার বেশি হলে OTP বাধ্যতামূলক
- ১ লাখ টাকার বেশি লেনদেনেও অতিরিক্ত যাচাই লাগবে
- এই নিয়ম কার্ড, প্রিপেইড পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট এবং UPI-সহ সব ধরনের অটো-ডেবিট পেমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)