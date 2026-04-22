  • RBI New e-mandate guidelines: ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট হবে OTP ছাড়াই, অটো-ডেবিটে RBI-এর নয়া নিয়ম-- UPI-এর ক্ষেত্রে কী হবে?

RBI New e-mandate guidelines: ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট হবে OTP ছাড়াই, অটো-ডেবিটে RBI-এর নয়া নিয়ম-- UPI-এর ক্ষেত্রে কী হবে?

No OTP needed for auto-debit up to Rs 15000: ব্যবহারকারীরা একবারের জন্য AFA ব্যবহার করে ই-ম্যান্ডেট নিবন্ধন করতে পারবেন। ১৫০০০ টাকার সীমার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ বা AFA প্রয়োজন হবে। কার্ড, প্রিপেইড পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট এবং UPI-সহ সব ধরনের অটো-ডেবিট পেমেন্টের ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম প্রযোজ্য হবে।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 22, 2026, 06:16 PM IST
RBI New e-mandate guidelines: ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট হবে OTP ছাড়াই, অটো-ডেবিটে RBI-এর নয়া নিয়ম-- UPI-এর ক্ষেত্রে কী হবে?
RBI-এর নয়া ই-ম্যান্ডেট নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেকারিং ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করতে আর OTP লাগবে না। অটো-ডেবিটের ক্ষেত্রে ই-ম্যান্ডেট নিয়ম আপডেট করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি রেকারিং লেনদেনে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট OTP ছাড়াই সম্পন্ন করা যাবে। 

নতুন নিয়ম কী বলছে
নয়া নিয়ম আপডেটের পর, ব্যবহারকারীরা একবারের জন্য AFA ব্যবহার করে ই-ম্যান্ডেট নিবন্ধন করতে পারবেন। এরপর ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত রেকারিং পেমেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে। প্রতিবার OTP দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে এই সীমার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ বা AFA প্রয়োজন হবে। এই নতুন নিয়ম বিভিন্ন পেমেন্ট সিস্টেমে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এর ফলে সাবস্ক্রিপশন, ইউটিলিটি বিল এবং EMI-এর মতো অটো-ডেবিট পেমেন্ট আরও সহজ হবে।

পাশাপাশি, ই-ম্যান্ডেট ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করাও ব্যাংকগুলির জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত OTP ছাড়াই লেনদেন করা যাবে, যদি তা ই-ম্যান্ডেটের আওতায় থাকে।

পেমেন্টের আগে বাতিল করার সুযোগ
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংক বা পেমেন্ট সংস্থাকে লেনদেনের অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে প্রি-ডেবিট অ্যালার্ট পাঠাতে হবে। এতে মার্চেন্টের নাম, টাকার পরিমাণ এবং ডেবিটের তারিখ উল্লেখ থাকবে। এরফলে ভুল বা প্রতারণামূলক লেনদেন হলে গ্রাহকরা আগেই তা বাতিল করতে পারবেন। এছাড়া লেনদেনের পর নোটিফিকেশনও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন নিয়মের সারসংক্ষেপ
- প্রথম লেনদেন অবশ্যই AFA দিয়ে করতে হবে
- এরপর ১৫,০০০ টাকার বেশি হলে OTP বাধ্যতামূলক
- ১ লাখ টাকার বেশি লেনদেনেও অতিরিক্ত যাচাই লাগবে
- এই নিয়ম কার্ড, প্রিপেইড পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট এবং UPI-সহ সব ধরনের অটো-ডেবিট পেমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই।

আরও পড়ুন, Bank 5-Day Week: আমূল বদলে যাবে গোটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা? কবে থেকে চালু হচ্ছে নয়া সিস্টেম? বড় আপডেট

আরও পড়ুন, School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Meerut Blue Drum Murder: ৬ মাসের মেয়ে কোলেই কোর্টে মুসকান, ছেলের খুনিকে দেখেই আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৌরভের মা
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটার গাইডলাইন: ভোট দিতে কোন কোন নথি জরুরি? বুথে পৌঁছে ক...