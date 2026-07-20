রিলায়েন্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কের মেগা ঘোষণা: AI-চালিত মিডিয়া ইকোসিস্টেম 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর আত্মপ্রকাশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিনোদন ও সম্প্রচার জগতের বিন্যাস বদলে দিতে বড় পদক্ষেপ নিল রিলায়েন্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক লিমিটেড (RBNL)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত ভবিষ্যতের বাজারের কথা মাথায় রেখে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল ভারতের সমন্বিত মিডিয়া ও বিনোদন ইকোসিস্টেম 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড' (ONE BIG WORLD)।
দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রেডিও ব্র্যান্ড "বিগ এফএম" (BIG FM)-এর অর্জিত আস্থা ও সুনামের ওপর ভিত্তি করে এই নতুন যাত্রার সূচনা। এতদিন একটি একক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পরিচালিত মডেল থেকে সরে এসে এবার একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চলেছে আরবিএনএল। এই নতুন কাঠামোটি ভোক্তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ভৌত (physical) এবং ডিজিটাল টাচপয়েন্টের সাথে যুক্ত থাকবে। জানা গেছে, 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে দিল্লির কাছে নয়ডায় নির্মাণাধীন একটি বিশাল ৬০,০০০ বর্গফুটের সর্বাধুনিক কেন্দ্র থেকে।
৫০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর বিশাল নেটওয়ার্ক
রেডিও, মাল্টি-ফরম্যাট নিউজ নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল বিনোদন প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল আউট-অফ-হোম (DOOH) এবং লাইভ অভিজ্ঞতাকে এক ছাতার তলায় এনে ভারতের সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে সংযুক্ত মিডিয়া ইকোসিস্টেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'।
প্রতি মাসে প্রায় ৫০ কোটিরও (৫০০ মিলিয়ন) বেশি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর সক্ষমতা রয়েছে এই প্ল্যাটফর্মটির। এর মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে:
৬৭টি বিগ এফএম রেডিও স্টেশন
বিগ নিউজ নেটওয়ার্ক
১০০ মিলিয়নেরও বেশি সমন্বিত 'বিগ লাইভ' ব্যবহারকারী
২০ মিলিয়নেরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া রিচ
৭৫টিরও বেশি শহরের গণপরিবহনে ৫,০০০-এরও বেশি 'বিগ ডিওওএইচ' (BIG DOOH) ট্রানজিট স্ক্রিন
সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড' কেবল একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি একটি বিশেষ দর্শন। কন্টেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশন, অডিয়েন্স এবং ব্র্যান্ড অভিজ্ঞতার ভেদাভেদ দূর করে আরবিএনএল এমন এক মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে, যা গ্রাহকদের গভীর সম্পৃক্ততা ও বাণিজ্য সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য পরিমাপযোগ্য ফলাফল নিশ্চিত করবে।
নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি
নতুন এই প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন উপলক্ষে আরবিএনএল-এর চেয়ারম্যান সাহিল মাঙলা বলেন: "প্রায় ২০ বছর ধরে 'বিগ এফএম' ভারতের শ্রোতাদের সঙ্গে আস্থা, স্থানীয় সখ্যতা এবং এক অতুলনীয় আবেগপূর্ণ সম্পর্কের গভীর ভিত্তি গড়ে তুলেছে। 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড' হলো সদা পরিবর্তনশীল ও রৈখিকতাহীন (non-linear) গ্রাহক যাত্রার প্রতি আমাদের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি। এটি রিলায়েন্স ব্রডকাস্টকে নিছক একটি রেডিও সম্প্রচারক থেকে দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অংশীদারে রূপান্তরিত করে, যা এআই দ্বারা চালিত একটি একক, সমন্বিত ইকোসিস্টেমে রেডিও, সংবাদ, ডিজিটাল, DOOH এবং লাইভ অভিজ্ঞতাকে নির্বিঘ্নে একীভূত করে। বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী এবং প্রধান কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলির সমর্থনপুষ্ট এই উদ্যোগটি ভারতের সবচেয়ে উন্নত, সংযুক্ত এবং বিশ্বস্ত মিডিয়া পাওয়ারহাউস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সাহসী নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।"
সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আরবিএনএল-এর সিইও আশিত কুকিয়ান জানান, "'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর মাধ্যমে আমরা ভোক্তা এবং বিজ্ঞাপন অংশীদারদের কাছে মূল্যের একটি নতুন মাত্রা পৌঁছে দেব। ব্র্যান্ডগুলোকে এখন আর খণ্ড খণ্ড ক্যাম্পেইন জোড়া লাগাতে হবে না। আমরা কন্টেন্ট তৈরি থেকে শুরু করে রেডিও, নিউজ, ডিজিটাল, DOOH এবং এক্সপেরিয়েনশিয়াল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে মাল্টি-চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউশনসহ অন-সাইট অ্যাক্টিভেশন পর্যন্ত একটি সমন্বিত, ৩৬০-ডিগ্রি ইন-হাউস সমাধান প্রদান করি। এই সমন্বিত পদ্ধতি গভীরতর সম্পৃক্ততা ও বৃহত্তর পরিসর সক্ষম করে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য ROI সহ পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জিত হয়।"
'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর ৩টি কৌশলগত স্তম্ভ
এই বিশাল ইকোসিস্টেমটি মূলত তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তম্ভের ওপর ভর করে পরিচালিত হবে:
১. ভিত্তিস্তম্ভ (Core Foundations)
বিগ এফএম (BIG FM): ভারতের বৃহত্তম একক-ব্র্যান্ড এফএম নেটওয়ার্ক। ৬৭টি স্টেশনের মাধ্যমে এটি ১,৯০০-র বেশি শহর এবং ১,২০,০০০ গ্রাম জুড়ে ৩৪ কোটিরও বেশি শ্রোতার কাছে পৌঁছায়। নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি সংস্থাটি এখন "ভিআরজে (ভিডিও রেডিও জকি)" চালুর মাধ্যমে ডিজিটাল-ফার্স্ট ভিডিও কন্টেন্টের দিকে পা বাড়াচ্ছে।
বিগ নিউজ নেটওয়ার্ক: ডিজিটাল ও সামাজিক মাধ্যম কেন্দ্রিক দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য সম্প্রচারিত সংবাদ প্ল্যাটফর্ম। ভবিষ্যতে এতে আঞ্চলিক চ্যানেল এবং চলতি বছরের শেষের দিকে একটি বিশেষ ব্যবসায়িক সংবাদ চ্যানেল যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিগ ডিওওএইচ (BIG DOOH): ৫,০০০-এরও বেশি প্রিমিয়াম স্ক্রিন সহ একটি ট্রানজিট-চালিত ডিজিটাল আউট-অফ-হোম নেটওয়ার্ক, যা দ্রুত একটি প্রযুক্তি-সক্ষম ও প্রোগ্রাম্যাটিক প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে।
২. ডিজিটাল ও পণ্য-বিষয়ক অগ্রগতি (Digital & Product Advances)
বিগ এফএম ওয়ান (BIG FM ONE): প্রযুক্তি এবং এআই চালিত একটি অগ্রণী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এর লক্ষ্য হলো স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং নির্দিষ্ট ঘরানার কন্টেন্ট, কমিউনিটি ফিচার, উন্নত পার্সোনালাইজেশন এবং সমন্বিত কমার্স সক্ষমতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্ট্রিমিং সম্প্রসারণ করা।
বিগ লাইভ (BIG LIVE): 'আস্ক আরজে' এবং 'বিগ এফএম কে পণ্ডিত জি'-এর মতো ইন্টারেক্টিভ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি ডিজিটাল এনগেজমেন্ট কেন্দ্র, যা ইতিমধ্যেই ১০০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী অর্জন করেছে।
বিগ সোশ্যাল কানেক্ট (BIG Social Connect): ২০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী সহ একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল সোশ্যাল মিডিয়া ইকোসিস্টেম। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধারার ১০০টিরও বেশি নতুন অ্যাকাউন্ট যুক্ত করে এটি আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে।
৩. অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ও সরাসরি কার্যক্রম (Experiential & Live Vertical)
বিগ ভাইব (BIG Vibe): তরুণদের লক্ষ্য করে পরিচালিত একটি লাইভ বিনোদন শাখা, যা নৈশজীবন, শিল্পীদের সফর ও শীর্ষ ভেন্যুগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ওপর কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।
বৃহৎ পরিসরের কনসার্ট ও আইপি: পাপন, জাভেদ আলী, হর্ষদীপ কৌর এবং সালমান আলীর মতো শিল্পীদের কনসার্টের সাফল্যের ওপর ভর করে এটি বহু-শহরের শিল্পী সফর, মেগা অ্যাওয়ার্ড শো (বিগ ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ডস, বিগ মারাঠি এন্টারটেইনমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস), প্রদর্শনী, কার্নিভাল ও উৎসবে (বিগ ড্রিম মেকার্স, বিগ অটো এক্সপো, বিগ ফ্যামিলি ফেস্ট) ব্যবসা প্রসারিত করছে।
বিগ এক্সপেরিয়েন্সেস (BIG Experiences): এটি একটি MICE এবং কর্পোরেট অভিজ্ঞতা বিষয়ক শাখা, যা হাই-ভ্যালু আইপি (IP) তৈরি, বড় মাপে ব্র্যান্ড লঞ্চ এবং কৌশলগত কর্পোরেট সম্পৃক্ততায় বিশেষজ্ঞ।
সময়ের সেরা পদক্ষেপ
বর্তমান যুগে দর্শকরা যখন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিষয়বস্তু উপভোগ করছেন, ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞাপনদাতারাও এমন একটি সমন্বিত অংশীদার খুঁজছেন যা প্রচারের সঠিক পরিধি, প্রাসঙ্গিকতা এবং ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করতে পারে। 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর মাধ্যমে রিলায়েন্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক লিমিটেড ভারতের মিডিয়া জগতে এক নতুন এবং উদ্ভাবন-চালিত দিশা দেখাতে চলেছে।
Disclaimer : এই প্রতিবেদনটি IndiaDotCom Pvt Lt-এর কনজিউমার কানেক্টের একটি উদ্যোগ। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল সম্পাদকীয় বিভাগ প্রতিবেদনের বক্তব্যের জন্য দায়বদ্ধ না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)