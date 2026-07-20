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রিলায়েন্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কের মেগা ঘোষণা: AI-চালিত মিডিয়া ইকোসিস্টেম 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর আত্মপ্রকাশ

ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন জগতে এক নতুন দিগন্ত! রেডিও থেকে এবার এআই-চালিত পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত ইকোসিস্টেমে রূপান্তরিত হলো রিলায়েন্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক (RBNL)। আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো 'ONE BIG WORLD'! টিভি, নিউজ, ডিজিটাল, ডিওওএইচ (DOOH) এবং লাইভ কনসার্ট—সবকিছু এবার এক ছাদের তলায়।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:23 PM IST
রিলায়েন্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কের মেগা ঘোষণা: AI-চালিত মিডিয়া ইকোসিস্টেম 'ওয়ান বিগ ওয়ার্ল্ড'-এর আত্মপ্রকাশ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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