Gaming Addiction Tragedy: কে পপ, কে ড্রামা পেরিয়ে এবার নেশার নাম কে-গেম! ৫০ টাস্কের বাহানায় 'কোরিয়া' কেড়ে নিল ৩ কিশোরীর প্রাণ...

Gaming Addiction Tragedy: কে পপ, কে ড্রামা পেরিয়ে এবার নেশার নাম কে-গেম! ৫০ টাস্কের বাহানায় 'কোরিয়া' কেড়ে নিল ৩ কিশোরীর প্রাণ...
Uttar Pradesh: গাজিয়াবাদে অনলাইন কোরিয়ান গেমের ‘টাস্ক’ পূরণ করতে গিয়ে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন বোনের। ডায়েরিতে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে তারা লিখেছে যে তারা খুব একা বোধ করছিল। গেমের ৫০টি টাস্কের শেষ ধাপ হিসেবে তারা এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয় বলে পুলিসের প্রাথমিক অনুমান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার ভোরে তিনটি প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙেছিল গাজিয়াবাদের এক আবাসনবাসীর। নীচে গিয়ে তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে তিন নাবালিকা বোন। পুলিস জানিয়েছে, অনলাইন কোরিয়ান ‘লাভ গেম’-এর নেশায় আসক্ত হয়ে ১২, ১৪ এবং ১৬ বছর বয়সী তিন বোন একে একে আবাসনের নবম তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
শেষ মুহূর্ত:
মৃত তিন বোন- বিশিকা (১৬), প্রাচী (১৪) এবং পাখি (১২) সবসময় ছায়ার মতো একে অপরের সঙ্গে থাকত। পুলিস সূত্রে খবর, আত্মহত্যার আগে তারা নিজেদের ঘর ভিতর থেকে লক করে দিয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার আগেই তারা ঝাঁপ দেয়। ঘটনাস্থলে একটি দু’ধাপের মই পাওয়া গেছে, যা ব্যবহার করে তারা রেলিংয়ের ওপর উঠেছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, এটি গেমের শেষ ‘টাস্ক’ বা নির্দেশের অংশ ছিল।
ডায়েরিতে ৮ পাতার সুইসাইড নোট:
তদন্তে নেমে মৃতদের ঘর থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিস। সেখানে একটি কান্নার ইমোজির নিচে লেখা ছিল, 'একটি বাস্তব জীবনের গল্প। এই ডায়েরিতে যা কিছু লেখা আছে সব পড়ে নিও, কারণ এসবই সত্যি। এখনই পড়ো! আমি সত্যিই দুঃখিত, সরি পাপা।' শুধু তাই নয়, ঘরের মেঝেতে পরিবারের সদস্যদের ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন তদন্তকারীরা। পুলিস একটি পকেট ডায়েরিও উদ্ধার করেছে, যেখানে ‘হিংলিশ’ (হিন্দি ও ইংরেজির মিশ্রণ) ভাষায় আট পাতার একটি দীর্ঘ নোট লেখা ছিল। সেখানে একটি বড় কান্নার ইমোজি দিয়ে লেখা, 'সরি পাপা, আমরা কোরিয়া ছেড়ে যেতে পারি না। কোরিয়া আমাদের জীবন। তুমি আমাদের এই গেম ছাড়াতে পারবে না। আমরা আমাদের জীবন শেষ করে দিচ্ছি। ' ডায়েরিতে তারা আরও লিখেছে, 'এই ডায়েরিতে যা লেখা আছে সব সত্যি। আমাদের ৫০টি টাস্ক দেওয়া হয়েছিল, গতকাল ছিল শেষ টাস্ক। আমাদের কোনও ধারণা ছিল না।'
গেমের নেশা ও ‘কোরিয়ান’ নাম:
২০২০ সালের লকডাউন থেকে এই তিন বোন গেমটিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। আসক্তি এতটাই চরমে ছিল যে তারা নিজেদের আসল নাম বদলে ‘কোরিয়ান নাম’ রেখেছিল। পড়াশোনায় তারা খুব একটা ভালো ছিল না এবং পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে ইদানীং স্কুলেও যাচ্ছিল না। গেম খেলা নিয়ে বাবা-মা বকাবকি করায় তারা এই চরম পথ বেছে নেয়।
তদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্ট:
পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, মেজো বোন এই ‘গ্রুপের লিডার’ হিসেবে কাজ করত এবং বাকি দুজনকে গেমের নির্দেশ দিত। মৃত শিশুদের বাবা চেতন কুমার বলেন, 'ওরা যে এমন কোনও ভয়ঙ্কর গেমে জড়িয়ে পড়েছে, তা আমরা বুঝতেই পারিনি।' পুলিস তাদের মোবাইল ফোন জব্দ করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। এই গেমের উৎস কী এবং কেউ তাদের বাইরে থেকে নির্দেশ দিচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাইবার বিশেষজ্ঞরা এখন খতিয়ে দেখছেন ঠিক কোন অ্যাপ বা গেমের মাধ্যমে এই নাবালিকাদের মগজধোলাই করা হয়েছিল। গাজিয়াবাদের এই ঘটনাটি ব্লু-হোয়েল বা পাবজি আসক্তির ভয়াবহ স্মৃতি আবারও উসকে দিল।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
