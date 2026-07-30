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NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদেরা? বিরাট আপডেট সৌগতের

Rebel TMC MPs:: চব্বিশে লোকসভা ভোটে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা ২৯ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই সাংসদই এখন NCPI-তে। লোকসভায় তাঁদের আলাদা বসার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সমীকরণ নাকি বদলাচ্ছে! 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:35 PM IST
NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদেরা? বিরাট আপডেট সৌগতের
Image Credit: NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদেরা?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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