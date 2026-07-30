/NCPI ছেড়ে তৃণমূলে ফিরছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদেরা? বিরাট আপডেট সৌগতের

রাজীব চক্রবর্তী: কয়েক মাসেই মোহভঙ্গ! NCPI ছেড়ে ফের তৃণমূলেই ফিরতে চাইছেন বিক্ষুব্ধ সাংসদরা? জল্পনায় এবার কার্যত সিলমোহর দিলেন সাংসদ সৌগত রায়। জি ২৪ ঘণ্টাকে তিনি বললেন, 'এখনও তো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগে আছে'।
চব্বিশে লোকসভা ভোটে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা ২৯ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই সাংসদই এখন NCPI-তে। লোকসভায় তাঁদের আলাদা বসার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সমীকরণ নাকি বদলাচ্ছে! সূত্রের খবর, দুই সংসদ আবার তৃণমূলে ফিরতে চাইছেন। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে সেদিন উপস্থিত হতে চাননি তাঁরা। তারপর কিছুটা জল গড়িয়েছে। সই-স্বাক্ষর করে এন সি পি আই তে যোগদান এবং এনডিএ শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁরা।
এদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে দলত্য়াগ বিরোধী আইনে ২০ সাংসদে সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়ে রেখেছে তৃণমূল। ফলে ২-৪ জন ফের তৃণমূলে চলে আসেন বা বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা কমে যায়, সেক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হয়ে যাবে। সৌগত স্পষ্ট জবাব, 'ওদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে আবেদন প্রত্যাহার করতে হবে'।
এসবের মাঝেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে সৌগত রায়ের একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের আরও সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে। খাবার টেবিলে একসঙ্গে বসে রয়েছেন তিনজনই। শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
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