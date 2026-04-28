CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Mumbai Attack: পহেলগাঁওয়ের ছায়া: কলমা পড়তে জানো? না বলতেই বাঙালি যুবক-সহ একজনকে জাস্ট কুপিয়ে দিল

Mumbai: তিন-চার মাস আগে পর্যন্ত তিনি একটি কোচিং সেন্টারে কেমিস্ট্রি এবং অংকের শিক্ষক হিসেবে কাজ করত। তার অনলাইন অ্যাক্টিভিটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তিনি নিয়মিত আইসিস-এর প্রপাগান্ডা ভিডিও দেখতেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 28, 2026, 09:09 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ এপ্রিল, ২০২৫: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘা এখনও দগদগে। বেছে বেছে সাধারণ মানুষের ধর্ম যাচাই করে খুন করা হয়েছিল। এবার সেই আতঙ্কের স্মৃতি ফিরে এল মুম্বইয়ে। প্রকাশ্য রাস্তায় দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাদের ধর্ম কী', 'কলমা পড়তে জানো'? উত্তরে না আসায় হাড়হিম কাণ্ড। চোখের পলকে দুই ব্যক্তিকে ছুরির কোপ। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৩১ বছরের ওই অভিযুক্তকে। অভিযুক্তের নাম জৈয়ব জুবের আনসারি।

ঘটনাটি রবিবার ভোর ৪টে নাগাদ মীরা রোড ইস্টের একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে এই ঘটনাটি ঘটে। সেখানে রাজকুমার মিশ্র এবং সুব্রত সেন নামে দুই নিরাপত্তাকর্মী পাহারায় ছিলেন। পুলিসি বয়ান অনুযায়ী, অভিযুক্ত জৈয়ব আনসারি তাঁদের কাছে গিয়ে প্রথমে নাম এবং ধর্ম জিজ্ঞাসা করে। এরপর তিনি তাঁদের কাছে জানতে চায় তাঁরা ইসলামের পবিত্র 'কলমা' পড়তে পারেন কি না। নিরাপত্তাকর্মীরা তা পড়তে অস্বীকার করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আনসারি। তিনি আচমকা একটি ধারালো ছুরি বের করে তাঁদের ওপর হামলা চালায়।

আরও পড়ুন:Pahalgam Terror Attack: নিজের প্রাণ বাজি রেখে পহেলগাঁওয়ে ১১ পর্যটককে বাঁচিয়েছিলেন নাজাকত, একবছর পর তাঁর জীবন কি বদলেছে?

এই হামলায় রাজকুমার মিশ্র মারাত্মকভাবে জখম হন। ছুরির আঘাতে তাঁর অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, সুব্রত সেনের পিঠে আঘাত লাগে। প্রাণের ভয়ে সুব্রতবাবু কোনোক্রমে পাশের একটি সিকিউরিটি কেবিনে ঢুকে পড়েন এবং পুলিসকে খবর দেন। দ্রুত পুলিস এসে দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় ওকহার্ট হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে।

৯০ মিনিটে গ্রেফতার
ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই মহারাষ্ট্র পুলিস তৎপর হয়ে ওঠে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে মীরা রোডের নয়া নগর এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে আনসারিকে গ্রেফতার করে পুলিস।

কে এই জৈয়ব আনসারি?
তদন্তে জানা গিয়েছে, আনসারি অত্যন্ত মেধাবী। ২০১৯ সাল পর্যন্ত সে আমেরিকায় পড়াশোনা করেছে। ভারতে ফিরে সে একটি কোচিং সেন্টারে কেমিস্ট্রি ও অংক শেখাত। তবে কয়েক মাস আগে সে সেই কাজ ছেড়ে দেয়। একা একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত আনসারি, যেখান থেকে বাড়ির মালিক তাকে ঘর ছাড়ার নোটিশও দিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন:Pahalgam Terror Attack 1 Year: 'নরকযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি- সরকার এখনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি', পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার বর্ষপূর্তিতে স্বজনহারার বিস্ফোরক কান্না

বিস্ফোরক তথ্য:
তদন্তে নেমে পুলিস আনসারির মোবাইল ও ল্যাপটপে আইসিস সংক্রান্ত প্রচুর উগ্রবাদী ভিডিয়ো হাতে পায়। ঘটনাটি সাধারণ অপরাধের গণ্ডি ছাড়িয়ে বড় কোনো ষড়যন্ত্রের ছক কষছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তভার মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড বা এটিএস-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কোনো বড় জঙ্গি সংগঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই হামলা চালিয়েছেন কি না, তা এখন গোয়েন্দাদের মূল তদন্তের বিষয়।

পুলিসের সতর্কতা:
এই স্পর্শকাতর ঘটনাটি নিয়ে যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা গুজব না ছড়ায়, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। পুলিস স্পষ্ট জানিয়েছে, কেউ যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনা নিয়ে ভুল তথ্য বা গুজব ছড়ায়, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে অভিযুক্ত পুলিসি হেফাজতে রয়েছেন এবং তাকে জেরা করে এই হামলার আসল উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা চলছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

