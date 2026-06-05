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Cockroach Janta Party: ‘বিপ্লবের আগে ব্রেকফাস্ট মাস্ট’, শনিতে দিল্লি অভিযানের আগে ‘সানস্ক্রিন ও তেরঙা’র অভিনব গাইডলাইন ককরোচ জনতা পার্টির

Cockroach Janta Party: '৬ জুন, সকাল ৯টা - আগামীকাল দেখা হচ্ছে সহকর্মী ককরোচেরা। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা আমরা নিয়েই ছাড়ব'!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:14 PM IST
Cockroach Janta Party: ‘বিপ্লবের আগে ব্রেকফাস্ট মাস্ট’, শনিতে দিল্লি অভিযানের আগে ‘সানস্ক্রিন ও তেরঙা’র অভিনব গাইডলাইন ককরোচ জনতা পার্টির
Image Credit: ‘বিপ্লবের আগে ব্রেকফাস্ট মাস্ট’

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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