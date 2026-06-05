জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের আর একটি নতুন 'রাজনৈতিক দল'। ককরোচ জনতা পার্টি (Cockroach Janta Party) বা ককরোচ পার্টি (Cockroach Party) নিয়ে এখন নেটদুনিয়ার তুমুল আলোচনা। আগামীকাল, শনিবার সেই ককরোচ পার্টি প্রথম কর্মসূচি দিল্লির যন্তরমন্তরে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে ‘কী করবেন আর কী করবেন না’-র তালিকা প্রকাশ করা হল দলের তরফে।
আগামীকাল শনিবারই দেশে ফিরছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তরুণ প্রজন্মকে দিল্লির বিমানবন্দরে পৌঁছানোর অনুরোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরে আবার সাধারণ মানুষকে বিমানবন্দরে না যাওয়ার অনুরোধ করেন। কারণ, তাতে সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।
এদিন ককরোচ পার্টির তরফে এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে বার্তা, '৬ জুন, সকাল ৯টা - আগামীকাল দেখা হচ্ছে সহকর্মী ককরোচেরা। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা আমরা নিয়েই ছাড়ব! এই ছোট্ট রসিকতাটিকে এবার বিপ্লবে রূপ দেওয়ার সময় এসেছে। শান্তি ও ভালোবাসার সাথে ভিন্নমত প্রকাশের মাধ্যমে দিল্লির রাস্তায় ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে পড়ার জন্য প্রস্তুত হন। তবে মনে রাখবেন, কোনটা করতে হবে আর কোনটা করা যাবে না। সবার নজর কিন্তু আমাদের দিকেই আছে'!
কী করবেন (Do's):
১) বিক্ষোভকারীদের ৬ জুন সকাল ৯টার মধ্যে জন্তরমন্তরের কাছে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
২) বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে জাতীয় পতাকা এবং একটি বই রাখতে হবে। কারণ, শিক্ষার অধিকার এবং সমান সুযোগের প্রচার ও সমর্থন করছে দল।
৩) দায়িত্বশীল ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদের এই কর্মসূচিটি 'নথিবদ্ধ' (ডকুমেন্ট) করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
৪) বিক্ষোভকারীদের অনুরোধ, যদি আপনি কোনো দুষ্কৃতীমূলক আচরণ লক্ষ্য করেন, তাহলে অবিলম্বে পুলিসকে জানান।
৫) আবহাওয়া অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে আসুন, শরীর হাইড্রেটেড রাখুন এবং নিজেদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার খেয়াল রাখুন। প্রতিবাদকারীদের সানস্ক্রিন লাগাতে এবং টুপি পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমাদের সূর্যের সাথে সহযোগিতা করতে হবে'।
কী করবেন না (Don'ts):
১) যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিক্ষোভকারীদের একা না আসার অনুরোধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ককরোচরা যখন দল বেধে আসে, তখন আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়। পরিবারকে সাথে নিয়ে এলে এটি চরম রূপ নেয়।
২) 'ফুল নিয়ে আসুন এবং পুলিশের হাতে তুলে দিন। আমাদের যুবসমাজের ভবিষ্যতের খেয়াল রাখার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান'।
৩) খালি পেটে প্রতিবাদে না আসারও অনুরোধ জানানো হয়েছে। "আসার আগে খেয়ে নিন, বিপ্লবের জন্যও ব্রেকফাস্টের (সকালের নাস্তা) প্রয়োজন।"
কেন এই প্রতিবাদ কর্মসূচি? দিপকে জানিয়েছেন, ভারতে সাম্প্রতিক একাধিক পরীক্ষার কেলেঙ্কারির পর শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এই প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। প্রধান বিচারপতি দেশের যুব সম্প্রদায়ের একাংশকে 'আরশোলা' বা 'পরজীবী' বলবে মন্তব্য করেন। তবে তাঁর দাবি, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্য়া হয়েছে। কিন্তু প্রধান বিচারপতির ওই 'আরশোলা' মন্তব্যের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন আমেরিকা প্রবাসী আইটি কর্মী অভিজিত্ দীপকে। তাঁর ওই পোস্টে তিনি আরশোলার একটি ছবি দিয়ে তৈরি করে দেন ককরোচ জনতা পার্টি(CJP)। আর সঙ্গে জুড়ে দেন ওই দলের সদস্য হওয়ার তিন শর্ত। তাঁর ওই পোস্টের পরপরই ফলোয়ারের সংখ্যা মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।
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