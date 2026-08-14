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Explainer: স্মার্ট ক্যামেরায় ফেস ট্র্যাকিং, আকাশে অ্যান্টি-ড্রোন: ১৫ অগাস্টের আগে নিশ্ছিদ্র AI নিরাপত্তার বলয়ে দিল্লি

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে অভেদ্য দুর্গ লালকেল্লা!১৫ অগাস্ট উপলক্ষে রাজধানী দিল্লিতে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ১,০০০-এর বেশি এআই সিসিটিভি ক্যামেরা, ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম, অ্যান্টি-ড্রোন টেকনোলজি এবং প্রায় ২০,০০০ জওয়ানের যৌথ বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে লালকেল্লা ও সংলগ্ন এলাকা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 14, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:09 PM IST
Explainer: স্মার্ট ক্যামেরায় ফেস ট্র্যাকিং, আকাশে অ্যান্টি-ড্রোন: ১৫ অগাস্টের আগে নিশ্ছিদ্র AI নিরাপত্তার বলয়ে দিল্লি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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