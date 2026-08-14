/Explainer: স্মার্ট ক্যামেরায় ফেস ট্র্যাকিং, আকাশে অ্যান্টি-ড্রোন: ১৫ অগাস্টের আগে নিশ্ছিদ্র AI নিরাপত্তার বলয়ে দিল্লি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে রাজধানী দিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক নজিরবিহীন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক লালকেল্লা ও তার সংলগ্ন বিস্তৃত এলাকাকে কার্যত এক ‘অভেদ্য দুর্গে’ পরিণত করতে প্রযুক্তি এবং মানবসম্পদের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছে কেন্দ্রীয় ও দিল্লি প্রশাসন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত হাই-টেক নজরদারি ব্যবস্থা এবং বহুসংস্থার সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ নিরাপত্তা কর্মীর এক বিশাল বহর এখন দিল্লির নিরাপত্তায় নিয়োজিত।
AI নজরদারি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ
প্রথাগত নিরাপত্তার গণ্ডি পেরিয়ে এবারের স্বাধীনতা দিবসে মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে আধুনিক প্রযুক্তি। লালকেল্লা ও আশপাশের কৌশলগত পয়েন্টগুলোতে বসানো হয়েছে ১,০০০-এরও বেশি এআই-চালিত সিসিটিভি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাগুলোতে রয়েছে অ্যাডভান্সড ভিডিও অ্যানালিটিক্স, ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম (FRS), অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিকগনিশন এবং ইনট্রুশন ডিটেকশন প্রযুক্তি।
প্রতিটি ক্যামেরার ফুটেজ রিয়েল-টাইমে বিশ্লেষণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ডেডিকেটেড কন্ট্রোল রুম। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তাকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা এই প্রযুক্তি চালিত স্ক্রিনগুলোতে নজর রাখছেন। জনসভার মাঝে কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তির উপস্থিতি বা অস্বাভাবিক চলাফেলা চিহ্নিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় সংকেত চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে।
আকাশ থেকে মাটি: ত্রিমাত্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা
যেকোনো ধরনের ড্রোন বা আকাশপথের হুমকি ব্যর্থ করতে লালকেল্লা জুড়ে সক্রিয় রাখা হয়েছে স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম। উঁচু উঁচু ওয়াচটাওয়ার এবং কৌশলগত দৃষ্টিকোণগুলোতে মোতায়েন করা হয়েছে এনএসজি ও বিশেষ বাহিনীর স্নাইপার এবং ‘হিট টিম’।
যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি সেকেন্ডের মধ্যে সামাল দিতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে কুইক রেসপন্স টিম (QRT), বিশেষ স্পেশাল ওয়েপনস অ্যান্ড ট্যাকটিক্স (SWAT) কমান্ডো এবং বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। কেবল সরাসরি নিরাপত্তা নয়, বর্তমান যুগের ডিজিটাল হুমকির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছে সাইবার উইং।
একাধিক সংস্থার সুসংহত সমন্বয়
লালকেল্লার সুরক্ষায় কাজ করছে এক সমন্বিত নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক। দিল্লি পুলিশের ট্রাফিক উইং, পিসিআর, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল সেল ছাড়াও মোতায়েন করা হয়েছে একাধিক প্যারামিলিটারি ফোর্স, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (NSG) এবং ন্যাশনাল ডিসাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF)-এর দল। কোনো আকস্মিক পরিস্থিতি তৈরি হলে কীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই একাধিক যৌথ ‘মক ড্রিল’ ও পর্যালোচনা বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।
সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও কড়া প্রবেশাধিকার
এবারের অনুষ্ঠানে প্রায় ২৪,০০০ আমন্ত্রিত অতিথি ও সাধারণ মানুষের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। একদিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং অন্যদিকে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য—এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রশাসনের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ।
লালকেল্লায় প্রবেশের জন্য বহুস্তরের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ও কঠোর তল্লাশি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। ডিজিটাল ভেরিফিকেশন এবং আধুনিক মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষা করে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। যানজট এড়াতে এবং ভিড় সামলাতে দিল্লি পুলিশ ট্রাফিক ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশেষ রুট ডাইভারশন ও রিয়েল-টাইম ট্রাফিক আপডেট দেওয়া হচ্ছে।
সমগ্র রাজধানী জুড়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা
শুধু লালকেল্লাই নয়, হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে পুরো দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (NCR) জুড়ে। সংসদ ভবন, বিভিন্ন মন্ত্রক, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাস এবং দিল্লি মেট্রোর প্রতিটি স্টেশনে নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। হোটেল, গেস্ট হাউস ও বাজার এলাকাগুলোতে চালানো হচ্ছে সারপ্রাইজ চেকিং। রাজধানীর প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রধান পথগুলোতে নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে, স্বাধীনতা দিবসের উৎসবকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও বিঘ্নহীন রাখতে দিল্লির আকাশে-বাতাসে এখন কড়া প্রহরার বলয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)