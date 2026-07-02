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সাতপাক না ঘুরলে বিয়েই নয়! কেবল রেজিস্ট্রেশনের কাগজকে ‘অবৈধ’ ঘোষণা করল হাইকোর্ট

Hindu marriage: ধর্মীয় রীতিনীতি ছাড়া হিন্দু বিবাহ সিদ্ধ নয়, ম্যারেজ সার্টিফিকেটকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ গুজরাট হাইকোর্টের। হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫: শুধু রেজিস্ট্রেশন নয়, বিয়ের বৈধতায় ‘সপ্তপদী’ বাধ্যতামূলক জানাল উচ্চ আদালত। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:57 PM IST
সাতপাক না ঘুরলে বিয়েই নয়! কেবল রেজিস্ট্রেশনের কাগজকে ‘অবৈধ’ ঘোষণা করল হাইকোর্ট
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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