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উদয়নিধি স্টালিনের গ্রেফতারিতে বড় মোড়! পুলিসকে বড় নির্দেশ মাদ্রাজ হাইকোর্টের

Udhayanidhi Stalin: নদীর জলের কথা বলতে গিয়ে আচমকা টেনে আনলেন জনপ্রিয় নায়িকা তৃষাকে! মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করতে গিয়ে নারীদের অপমানের দায়ে এক লহমায় ৯টি ধারায় গ্রেফতার ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিন। কিন্তু শ্রীঘরে পৌঁছাতেই কীভাবে উল্টে গেল রাজনৈতিক পাশার দান? পুলিসি হেফাজত থেকে জরুরি আদালতে মুক্তির নেপথ্যে লুকিয়ে কোন নাটকীয় চাল?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:12 PM IST
উদয়নিধি স্টালিনের গ্রেফতারিতে বড় মোড়! পুলিসকে বড় নির্দেশ মাদ্রাজ হাইকোর্টের

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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