/উদয়নিধি স্টালিনের গ্রেফতারিতে বড় মোড়! পুলিসকে বড় নির্দেশ মাদ্রাজ হাইকোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী তৃষাকে জড়িয়ে বিতর্কিত ও কুরুচিকর দ্ব্যর্থবোধক মন্তব্যের অভিযোগে গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বড় স্বস্তি পেলেন ডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ু বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্টালিন। মঙ্গলবার এক জরুরি শুনানিতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, তাঞ্জাবুর থানায় প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ সম্পন্ন করার পরপরই উদয়নিধিকে ‘স্টেশন জামিনে’ মুক্তি দিতে হবে।
হঠাৎ কেন গ্রেফতার হলেন উদয়নিধি?
কাবেরী নদীর জলবন্টন ইস্যুতে সোমবার তাঞ্জাবুরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল বিরোধী দল ডিএমকে। সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়ের নীতির কড়া সমালোচনা করছিলেন উদয়নিধি। বক্তব্য চলাকালীন উপস্থিত জনতার একাংশ আচমকা অভিনেত্রী তৃষার নাম ধরে স্লোগান দিতে শুরু করে। তা শুনে উদয়নিধি বক্তব্য থামান এবং হাসিমুখে এমন একটি মন্তব্য করেন, যা অনেকে অভিনেত্রী তৃষা ও মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সম্পর্ককে ইঙ্গিত করে কুরুচিকর কটূক্তি বলে দাবি করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই উদয়নিধি জানান, তিনি ব্যক্তি বিশেষকে কিছু বলেননি, কেবল নদীর জলের প্রবাহ নিয়ে কথা বলছিলেন। ভিডিয়ো ক্লিপটি বিকৃত করে মিথ্যা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।
পুলিসে নালিশ ও ৯টি ধারায় মামলা
উদয়নিধির এই মন্তব্যের পর তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। শাসক দল ‘তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম’-এর তাঞ্জাবুর জেলা মহিলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এস. ভৈরবী তাঞ্জাবুর পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে নারী সমাজকে অপমান করা হয়েছে এবং সমাজে অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। উদয়নিধির বিরুদ্ধে নারীদের শালীনতাহানি, অশালীন শব্দ প্রয়োগ, দাঙ্গা উসকে দেওয়া, আইটি অ্যাক্ট ও হুমকি দেওয়ার মতো মোট ৯টি ধারায় মামলা রুজু করে পুলিস। টিভিকে-র জাতীয় মুখপাত্র দিল্লিতে জাতীয় মহিলা কমিশনে গিয়ে উদয়নিধির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে তাঁর নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।
হাইকোর্টে কী জানাল রাজ্য সরকার?
মঙ্গলবার সকালে চেন্নাইয়ের নীলঙ্করাইয়ের বাসভবন থেকে উদয়নিধিকে তাঞ্জাবুর পুলিস হেফাজতে নেওয়ার পরেই ডিএমকে-র আইনি দল মাদ্রাজ হাইকোর্টে জরুরি আগাম জামিনের আবেদন জানায়। বিচারপতি জি.কে. ইলাবথিরাইয়ান-এর বেঞ্চে শুনানির সময় তামিলনাড়ুর অ্যাডভোকেট জেনারেল বিজয় নারায়ণ স্পষ্ট জানান, উদয়নিধিকে জেল হেফাজতে পাঠাবার কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই। রাজ্য সরকারের এই আশ্বাস নথিভুক্ত করে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষেই মঙ্গলবারই তাঁকে ‘স্টেশন জামিন’ দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তবে উদয়নিধিকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।
উদয়নিধির প্রতিক্রিয়া ও ডিএমকে-র রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ
পুলিসের গাড়িতে ওঠার সময় নিজের গ্রেফতারিকে একপ্রকার ‘কৌতুক’ বলে উড়িয়ে দেন উদয়নিধি। তিনি সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন তোলেন, "আমি তো মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কারও নাম নিইনি! তা সত্ত্বেও কেন এই জলঘোলা? যা ফয়সালা করার আদালতই করবে।" এদিকে উদয়নিধিকে আটকের খবর চাউর হতেই তামিলনাড়ু জুড়ে তীব্র প্রতিবাদে নামেন ডিএমকে কর্মী-সমর্থকরা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পথঅবরোধ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্টালিন দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। তামিলনাড়ু বিধানসভার অধিবেশন শুরুর মুখেই এই ঘটনা ঘিরে দুই দলের সংঘাত এখন চরম রূপ নিয়েছে।
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