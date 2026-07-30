/বিগ ব্রেকিং: বেনজির ধাক্কা খেল দিল্লি পুলিস, SFI নেত্রী ঐশী ঘোষের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টই খারিজ করে দিল হাইকোর্ট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SFI)-র বাঙালি যুবনেত্রী, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (JNU) ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি ঐশী ঘোষের আদালতে বড় জয়। ২০২১ সালের একটি বিক্ষোভ আন্দোলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লি নিম্ন আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাই (Arrest Warrant) বাতিল করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার এই রায়ে পাতিয়ালা হাউজকোর্ট শুধু স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, কিন্তু বৃহস্পতিবার পুরোপুরি এই নির্দেশ বাতিল করল হাইকোর্ট।
কী ঘটেছিল ২০২১ সালে?
ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালে। কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এবং ছাত্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক দাবিতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই (SFI) দিল্লির রাজপথে এক বৃহৎ প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। অভিযোগ ওঠে, এই বিক্ষোভ চলাকালীন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত রুট এবং কোভিড-১৯ বিধি ভঙ্গ করে পুলিসের কাজে বাধা সৃষ্টি করেন। এর পর দিল্লি পুলিসের পক্ষ থেকে বেআইনি জমায়েত, সরকারি কর্মচারীকে কাজে বাধা দান-সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়।
সেই মামলার ভিত্তিতেই দিল্লির ট্রায়াল কোর্ট বা নিম্ন আদালত ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য নয় এমন গ্রেফতারি পরোয়ানা (Non-Bailable Warrant) জারি করেছিল।
হাইকোর্টের রায় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ
নিম্ন আদালতের এই পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ঐশী ঘোষ। হাইকোর্টে তাঁর আইনজীবীরা সওয়াল করে জানান যে, আবেদনকারী একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং ছাত্রনেত্রী। মামলা চলাকালীন আদালতে উপস্থিত থাকা এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতা করার বিষয়ে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। কেবল একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে কঠোর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যুক্তিযুক্ত নয়।
মামলার বিস্তারিত শুনানি শেষে দিল্লি হাইকোর্টের একক বেঞ্চ নিম্ন আদালতের সেই পরোয়ানা বাতিল করে দেন। আদালত উল্লেখ করে, যদি অভিযুক্ত আদালতে উপস্থিত থেকে তদন্তে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হন, তবে সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে তাঁকে আইনি সুরক্ষার সুবিধা দেওয়া উচিত।
পরোয়ানা বাতিলের শর্তাবলি
হাইকোর্ট ঐশী ঘোষের পরোয়ানা বাতিল করার পাশাপাশি কিছু নির্দিষ্ট শর্তও নির্ধারণ করে দিয়েছে:
তাঁকে নিম্ন আদালতে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে এবং বিচার প্রক্রিয়ায় কোনও পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।
আদালতের আগাম অনুমতি ছাড়া তিনি বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনওভাবেই মামলাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না।
হাইকোর্টের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন এবং ঐশী ঘোষের আইনজীবীরা। তাদের দাবি, গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ করার অধিকার সংবিধানে রয়েছে এবং অহেতুক পুলিসি হয়রানি থেকে ছাত্র আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা দেওয়া আদালতের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।
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