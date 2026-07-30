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বিগ ব্রেকিং: বেনজির ধাক্কা খেল দিল্লি পুলিস, SFI নেত্রী ঐশী ঘোষের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টই খারিজ করে দিল হাইকোর্ট...

Aishee Ghosh: নিম্ন আদালতের এই পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ঐশী ঘোষ। হাইকোর্টে তাঁর আইনজীবীরা সওয়াল করে জানান যে, আবেদনকারী একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং ছাত্রনেত্রী। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:21 PM IST
বিগ ব্রেকিং: বেনজির ধাক্কা খেল দিল্লি পুলিস, SFI নেত্রী ঐশী ঘোষের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টই খারিজ করে দিল হাইকোর্ট...

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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