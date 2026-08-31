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খেলা ঘুরল ১৮০ ডিগ্রি: যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা সব FIR খারিজ করতেই হবে, সুপ্রিম কোর্টকে চাপ কেন্দ্রের

CJP Protest in Jantar Mantar: প্রধান বিচারপতি যখন জানতে চান বিষয়টি কী সংক্রান্ত এবং এর জরুরি গুরুত্ব কোথায়, তখন সলিসিটর জেনারেল জানান যে এটি প্রশ্নফাঁস বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরগুলো অবিলম্বে খারিজ করার জন্য কেন্দ্র আবেদন জানাচ্ছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:50 PM IST
খেলা ঘুরল ১৮০ ডিগ্রি: যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা সব FIR খারিজ করতেই হবে, সুপ্রিম কোর্টকে চাপ কেন্দ্রের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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