/খেলা ঘুরল ১৮০ ডিগ্রি: যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা সব FIR খারিজ করতেই হবে, সুপ্রিম কোর্টকে চাপ কেন্দ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা ‘নিট’ (NEET)-এর প্রশ্নফাঁস নিয়ে যন্তরমন্তরে চলা আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া সমস্ত এফআইআর (FIR) খারিজ করার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়ে কেন্দ্র সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের আওতায় শীর্ষ আদালতকে তাঁর বিশেষ ও অগাধ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের অনুরোধ জানিয়েছে।
জরুরি শুনানির আবেদন
ভারতের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে বিষয়টি উল্লেখ করেন। বেঞ্চের কাজ শেষ হওয়ার মুখে তিনি মামলাটি দ্রুত দেখার আবেদন জানান। প্রধান বিচারপতি যখন জানতে চান বিষয়টি কী সংক্রান্ত এবং এর জরুরি গুরুত্ব কোথায়, তখন সলিসিটর জেনারেল জানান যে এটি প্রশ্নফাঁস বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরগুলো অবিলম্বে খারিজ করার জন্য কেন্দ্র আবেদন জানাচ্ছে।
তিনি জানান, সামগ্রিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের আর্জি জানাচ্ছে।
প্রধান বিচারপতির নির্দেশ
প্রধান বিচারপতি আবেদন জমা দেওয়ার অনুমতি দেন এবং মামলাটি শুনানির জন্য নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন।
সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের তাৎপর্য
সাধারণ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী, একবার কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হলে তা প্রত্যাহার করা সহজ নয়। পুলিসকে সংশ্লিষ্ট আদালতে ক্লোজার রিপোর্ট পেশ করতে হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট সেটি গ্রহণ করবেন কি না, তা তাঁর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মামলার ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতিতে ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে এফআইআর প্রত্যাহার অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও জটিল।
সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ দেশের শীর্ষ আদালতকে যেকোনও মামলায় ‘পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার’ (Complete Justice) প্রদানের জন্য বিশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশ জারির অসাধারণ ক্ষমতা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরাসরি এক নির্দেশে একাধিক রাজ্যের সমস্ত এফআইআর বাতিল করতে পারে, যার ফলে সাধারণ বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এড়িয়ে শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক আইনি সুরক্ষা প্রদান সম্ভব।
পটভূমি ও প্রেক্ষাপট
প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের বিরুদ্ধে জুলাই মাসে ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনের সময় দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পুলিসের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বা অশান্তির অভিযোগে বহু শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের সময়েই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করা হবে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া কার্যকর না হওয়ার অভিযোগে পুনরায় প্রতিবাদের আবহ তৈরি হচ্ছিল।
সেই প্রেক্ষাপটেই কেন্দ্রীয় সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানাল, যাতে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি জটিলতা বা হয়রানি না থাকে এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদনে সাড়া দিয়ে কী চূড়ান্ত আদেশ জারি করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশের শিক্ষার্থী মহল।
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