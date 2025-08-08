Bombay High Court: বউয়ের রান্না বা সাজপোশাক নিয়ে কটাক্ষে 498 A কেন? তুচ্ছ ঝগড়া নিজেরা মেটান: হাইকোর্ট

Bombay High Court: বউয়ের রান্না বা সাজপোশাক নিয়ে কটাক্ষে 498 A কেন? তুচ্ছ ঝগড়া নিজেরা মেটান: হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বম্বে হাইকোর্ট (Mumbai Highcourt) বধূ নির্যাতন (Domestic Violence) মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন যে, স্ত্রীর রান্না করা বা করতে না পারা নিয়ে অথবা পোশাক-আশাক নিয়ে কোনও মন্তব্যকে পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) ৪৯৮-এ (498 A) ধারার বা নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ৮৫ ধারার (Section 85) অধীনে 'নিষ্ঠুরতা' বা নির্মমতা (cruelty) হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।
বিচারপতি এস.ভি. কোটওয়ালের একক বেঞ্চ একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে এই পর্যবেক্ষণ দেয়। এই মামলায়, একজন মহিলা তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে ৪৯৮-এ ধারার অধীনে অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, স্বামী তাঁর 'রান্না ভালো না এবং পোশাক-আশাক ঠিকঠাক নয়' বলে প্রায়ই কটাক্ষ করতেন।
হাইকোর্ট জানায় যে, এই ধরনের মন্তব্য যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে থাকে এবং এর পেছনে যদি স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে সেগুলোকে ৪৯৮-এ ধারার অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। আদালত আরও বলেন যে, দৈনন্দিন জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন সামান্য মতবিরোধ বা কথা-কাটাকাটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং এর ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারি মামলা রুজু করা ঠিক নয়।
আদালতের মতে, ৪৯৮এ ধারাটি তৈরি করা হয়েছিল গুরুতর মানসিক বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া মহিলাদের সুরক্ষার জন্য, পারিবারিক জীবনের ছোটখাটো ঝগড়ার জন্য নয়। তাই এই ধরনের তুচ্ছ মন্তব্যের জন্য পারিবারিক সম্পর্কের ওপর ফৌজদারি আইনের চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।
এই রায়ের মাধ্যমে আদালত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দেয় এবং মামলাটি বাতিল করে দেয়।
