Jawed Habib: সেলিব্রিটি হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব বিরাট প্রতারক, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ফেরার! জারি লুকআউট নোটিস...

Jawed Habib: সেলিব্রিটি হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব বিরাট প্রতারক, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ফেরার! জারি লুকআউট নোটিস...
Javed Habib fraud case: পুলিস জানিয়েছে, ফোলিকল গ্লোবাল কোম্পানির মাধ্যমে অন্তত ১৫০ জনকে তাঁরা ৫০-৭৫ শতাংশ মুনাফার লোভ দেখিয়ে বিটকয়েনস ও বিন্যান্স কয়েনসে বিনিয়োগ করিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদের সুদ বা লভ্যাংশ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হেয়ারস্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব (Hairstylist Jawed Habib) ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে এবার লুকআউট নোটিস (Lookout notice) জারি করল উত্তরপ্রদেশ পুলিস (Uttar Pradesh)। কোটি কোটি টাকার প্রতারণা মামলার (Multi crore scam case) পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বিপদে খ্যাতিমান কেশশিল্পী।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবিবের ছেলে এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ২০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাতেই এই নোটিস। উত্তরপ্রদেশের সম্ভল পুলিস বহু কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় প্রখ্যাত হেয়ারস্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে একটি লুকআউট নোটিশ জারি করেছে।
পুলিস সুপার (এসপি)-এর মতে, মামলাটিতে ৫ থেকে ৭ কোটি টাকার জালিয়াতি জড়িত বলে মনে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তরা এখনও অভিযোগ দায়ের করছেন এবং অভিযোগকৃত জালিয়াতির মোট পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত, তদন্তে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।
সম্ভলের পুলিশ সুপার কে কে বিষ্ণোই জানান, মামলায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫ থেকে ৭ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্তরা অভিযোগ দায়ের করছেন, এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। তদন্তে প্রায় ১ কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনা নিশ্চিত হয়েছে।
পুলিস সুপার আরও যোগ করেন, 'সম্ভলে অপরাধ ও অপরাধীদের দমন করার লক্ষ্যে জাভেদ হাবিব, তার ছেলে এবং তিনজনকে নিয়ে ২০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরা একটি গ্যাং হিসেবে কাজ করেছে এবং মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ৫-৭ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মোট ৩৫ জন ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেছেন।'
পুলিসের তদন্তে জানা গিয়েছে, হাবিবের স্ত্রী FLC (Follicle Global Company) কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ২০২৩ সালে ওই কোম্পানি সম্ভলে একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, যেখানে ১০০-এরও বেশি মানুষ লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন।
পুলিসের তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে, হাবিবের স্ত্রী এফএলসি-এর প্রতিষ্ঠাতা, যেটি একটি কোম্পানি এবং এর সম্পত্তি ও ডিজিটাল লেনদেনগুলি এখন তদন্তের অধীনে রয়েছে। ২০২৩ সালে, এফএলসি সম্ভলে একটি বড় আকারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, যার সময় ১০০ জনেরও বেশি লোক লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়।
তবে জাভেদ হাবিবের আইনজীবী সোমবার জানিয়েছেন, হাবিবের নামে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। আইনজীবী দাবি করেন, হাবিব ও তার ছেলে শুধুমাত্র FLC আয়োজিত সম্ভলের সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কোম্পানির সাথে তাঁদের কোনও আর্থিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই।
পবন কুমার, হাবিবের আইনজীবী বলেন, 'হাবিব নিয়মিত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হেয়ার এবং মেকআপ সেমিনার পরিচালনা করেন। ২০২৩ সালের সম্ভলের SLC প্রোগ্রামে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শুধুমাত্র হেয়ার ও বিউটি ব্যবসা প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমরা ২২ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে স্পষ্টভাবে জানিয়েছি যে FLC এর সঙ্গে আমাদের কোনও আর্থিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই। এই অভিযোগগুলো প্রমাণ ছাড়াই করা হচ্ছে।'
তিনি আরও বলেন, 'এই অভিযোগগুলি কোনো প্রমাণ ছাড়াই করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে জাভেদ হাবিব শুধুমাত্র চুল ও সৌন্দর্য ব্যবসাকে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর পেশাগত কাজের অংশ হিসেবেই সম্ভলের সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। এর বাইরে, তাঁর এবং এই ধরনের কোনও কোম্পানির মধ্যে কোনও ব্যবসায়িক বা আর্থিক সম্পর্ক নেই। ২০২৩ সালের ২২শে জানুয়ারি, আমরা একটি পাবলিক নোটিশ জারি করে স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে ফলিকল গ্লোবাল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ঘটনাটি ঘটার আগেই নোটিশটি জারি করা হয়েছিল, যখন আমরা জানতে পারি যে এফএলসি-এর নামে লোকজনকে ঠকানো হচ্ছে এবং জালিয়াতির চেষ্টা চলছে, তখনই আমরা এই পাবলিক নোটিশ জারি করি।'
পুলিস জানিয়েছে, ফোলিকল গ্লোবাল কোম্পানির মাধ্যমে অন্তত ১৫০ জনকে তাঁরা ৫০-৭৫ শতাংশ মুনাফার লোভ দেখিয়ে বিটকয়েনস ও বিন্যান্স কয়েনসে বিনিয়োগ করিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদের সুদ বা লভ্যাংশ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।
বিনিয়োগকারীরা যখন তাঁদের ফেরতলাভের জন্য দাবি জানাতে থাকেন, তখন কোম্পানি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি অভিযুক্তও পলাতক হয়ে যান।
আরও পড়ুন: Haryana IPS Officer Shoots Himself: নিজের রিভলভার দিয়েই নিজেকে শেষ করা IPS অফিসার লিখে গেলেন ৮ পাতার নোট, 'আমি ঘুষ নিইনি, ওরা আমায়...'!
আরও পড়ুন: Karnataka Picnic Tragedy: পিকনিক থেকে মৃত্যু, আনন্দ থেকে বিষাদ! বাঁধের জলে নেমে সেলফি তুলতে গিয়ে মুহূর্তে ভেসে গেল ৭... শোক-কান্না-হাহাকার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)