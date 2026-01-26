Republic Day 2026: বন্দেমাতরমের ১৫০ পূর্তিতে ভারতের সাংস্কৃতিক বৈভব, 'অপারেশন সিঁদুর' বিজয়ে সেনার ভয়ংকর 'ভৈরব'! ৭৭তম প্রজাতন্ত্রে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ইতিহাস লিখলেন সিমরান...

Republic Day 2026: বন্দেমাতরমের ১৫০ পূর্তিতে ভারতের সাংস্কৃতিক বৈভব, 'অপারেশন সিঁদুর' বিজয়ে সেনার ভয়ংকর 'ভৈরব'! ৭৭তম প্রজাতন্ত্রে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ইতিহাস লিখলেন সিমরান...
Republic Day 2026, 77th Republic Day parade: প্রথমবারের মতো সর্ব-মহিলা কোস্ট গার্ড কন্টিনজেন্ট অংশ নিল প্যারেডে। “স্বাধীনতার মন্ত্র: বন্দে মাতরম” এবং “সমৃদ্ধির মন্ত্র: আত্মনির্ভর ভারত” থিমের উপর ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১৩টি মন্ত্রকের মোট ৩০টি ট্যাবলো অংশ এবারের প্যারেডে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হল আজ। ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের থিম ছিল বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি। একইসঙ্গে অপরেশন সিঁদুর পরবর্তী ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ভৈরব' প্রদর্শন। দিল্লির কর্তব্যপথে এদিন প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লেয়েন। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা।
এবছরের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ তাৎপর্যপূর্ণ অনেক অর্থেই। একদিকে এই প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের প্রথমবার কুচকাওয়াজে অংশ নিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাইট কম্যান্ডো বাহিনী 'ভৈরব ব্যাটালিয়ন'। সামরিক যুদ্ধের পাশাপাশি টার্গেট লক্ষ্য করে বিশেষভাবে ড্রোন অপারেশনে দক্ষ এই 'ভৈরব' ব্যাটালিয়ন। এর পাশাপাশি, এবার প্রজাতন্ত্র দিবসেই প্রথম ১৪০ পুরুষ সেনাকে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে প্যারেডে লিড করলেন ২৫ বছরের এক তরুণী, সিমরান বালা। দিল্লির রাজপথে রচিত হল ইতিহাস। লেখা হল, লিঙ্গবৈষ্যম্য দূরীকরণে এক দৃঢ় বার্তা। সেইসঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক শিল্পীদের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রদেশের সুসজ্জিত ট্যাবলো এবং এক বিশাল ফ্লাই-পাস্ট।
প্যারেড শুরু হয় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। প্রায় ৯০ মিনিট স্থায়ী হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধা জানান। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সঙ্গীত ও দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ১০৫ মিমি লাইট ফিল্ড গান দিয়ে ২১ বার তোপধ্বনি দেওয়া হয়। প্রায় ১০০ জন শিল্পী “বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য” থিমের উপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করে। ২,৫০০ শিল্পী “বন্দে মাতরম – ভারতের চিরন্তন ধ্বনি” থিমের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। চারটি মি-১৭ ১ভি হেলিকপ্টার পুষ্পবৃষ্টি করে।
পরমবীর চক্র ও অশোক চক্রপ্রাপ্ত বীর জওয়ানরা মার্চ করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকাবাহী দলও অংশ নেয় মার্চ পাস্টে। এরপর ‘ব্যাটল অ্যারে ফরম্যাট’-এ ধাপে ধাপে টি-৯০ ভীষ্ম ট্যাঙ্ক, অর্জুন এমবিটি, অ্যাপাচি, প্রচণ্ড, বিএমপি-টু, নাগ ক্ষেপণাস্ত্র, রোবোটিক কুকুর, ড্রোন ও স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় সেনা তাদের শক্তি প্রদর্শন করে। নৌবাহিনীর ট্যাবলোতে ছিল আইএনএস বিক্রান্ত, আধুনিক ফ্রিগেট, সাবমেরিন ও জিএসএটি-৭আর স্যাটেলাইট। বায়ুসেনার ফ্লাই-পাস্টে রাফাল, সুখোই, মিগ ও জাগুয়ার বিমান অংশ নেয়।
ত্রি-সার্ভিসেস ট্যাবলোতে “অপারেশন সিঁদুর: যৌথ শক্তিতে বিজয়” তুলে ধরা হয়। প্রথমবারের মতো সর্ব-মহিলা কোস্ট গার্ড কন্টিনজেন্টও অংশ নেয় প্যারেডে। ডিআরডিও হাইপারসনিক গ্লাইড মিসাইল ও দীর্ঘপাল্লার অ্যান্টি-শিপ মিসাইল প্রদর্শন করে। “স্বাধীনতার মন্ত্র: বন্দে মাতরম” এবং “সমৃদ্ধির মন্ত্র: আত্মনির্ভর ভারত” থিমের উপর ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১৩টি মন্ত্রকের মোট ৩০টি ট্যাবলো অংশ এবারের প্যারেডে।
